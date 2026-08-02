Η Μάρα Ζαχαρέα και ο σύζυγός της, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, επιλέγοντας αυτή τη φορά την Τήνο για λίγες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Το ζευγάρι άφησε για λίγο την Πάρο, όπου περνά μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών, και ταξίδεψε στο κυκλαδίτικο νησί μαζί με την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη.

Η οικογένεια της Μάρας Ζαχαρέα και της Τίνας Μεσσαροπούλου διατηρούν εξοχικές κατοικίες στην Πάρο και απολαμβάνουν συχνά στιγμές χαλάρωσης εκεί, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, αποφάσισαν να κάνουν μια σύντομη εκδρομή στην Τήνο.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star μοιράστηκε με τους followers της ένα στιγμιότυπο από το ταξίδι τους. Η παρέα των τεσσάρων ποζάρει σε μια φωτογραφία, ευδιάθετη και χαμογελαστή γύρω από ένα τραπέζι.

“Στο δρόμο για την όμορφη Τήνο…”, σχολίασε η Μάρα Ζαχαρέα στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.