Μια άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία από τις καλοκαιρινές της διακοπές μοιράστηκε η Ιωάννα Μαλέσκου μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια, η οποία αυτές τις ημέρες απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, αποκάλυψε ποια ήταν η πιο δύσκολη εμπειρία που έχει ζήσει σε καλοκαιρινή απόδραση, εξηγώντας πώς ένα απρόοπτο στη Σκιάθο της χάλασε τις διακοπές.

Όπως ανέφερε, είχε φροντίσει να πάρει μαζί της όλα τα απαραίτητα για το ταξίδι της, όμως ξέχασε κάτι απολύτως απαραίτητο: τους εφεδρικούς φακούς επαφής της.

Σύμφωνα με την ίδια, ενώ βρισκόταν με φίλους σε παραλία της Σκιάθου, έχασε τον φακό επαφής της μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να δει καθαρά και να περάσει τις υπόλοιπες ημέρες των διακοπών της με μεγάλη δυσκολία.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ζητούσε από τους φίλους της να καταγράφουν σε βίντεο τις παραλίες και τα τοπία που επισκέπτονταν, ώστε να μπορεί να τα δει αργότερα όταν θα είχε επιστρέψει στο σπίτι.

«Πριν αρκετά χρόνια, στις πρώτες μου διακοπές, πήγα με φίλους στη Σκιάθο. Είχα πάρει μαζί μου μαγιό, πετσέτες, αντηλιακά, τα πάντα, εκτός από το πιο σημαντικό… επιπλέον φακούς επαφής.

Μπήκαμε στο καραβάκι για να πάμε σε μια υπέροχη παραλία. Όλα πήγαιναν τέλεια, μέχρι που την ώρα που κολυμπούσα, μου ήρθε μια δυνατή πιτσιλιά νερού στο πρόσωπο. Ο φακός μου έφυγε και χάθηκε στη θάλασσα. Από εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα σχεδόν τίποτα και, όπως καταλαβαίνετε, ήταν οι χειρότερες διακοπές που έχω κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.