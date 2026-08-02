Για τον έρωτα, το φλερτ, τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και τις εμπειρίες που έχει βιώσει στην προσωπική του ζωή μίλησε ο Κρατερός Κατσούλης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Απογευματινή, με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Λυσιστράτη» του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ).

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στο «ερωτικό κυνηγητό», υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μια φυσική εμπειρία που σχεδόν όλοι έχουν ζήσει, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του φλερτ, το οποίο, όπως είπε, έχει σχεδόν εξαφανιστεί στις μέρες μας.

Απαντώντας στο αν έχει βρεθεί ποτέ στη θέση του ήρωα που υποδύεται, δηλαδή να διεκδικεί ερωτικά μια γυναίκα που τον απορρίπτει, ο Κρατερός Κατσούλης ήταν απόλυτα ειλικρινής. «Βέβαια. Αλίμονο αν δεν το έχει ζήσει κάποιος άντρας αυτό το συναίσθημα. Είναι μέρος μιας διαδικασίας ενηλικίωσης. Πρόκειται για το ερωτικό παιχνίδι που όλοι έχουμε ζήσει, ανάλογα με την ηλικία και την εποχή που βρίσκεται ο καθένας. Είναι ένα ωραίο κυνηγητό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι το φλερτ αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης επικοινωνίας και εξέφρασε την άποψη ότι στις μέρες μας έχει σχεδόν εκλείψει. «Το φλερτ, κάτι που έχει χαθεί στην εποχή μας από όλους τους ανθρώπους, είναι ένδειξη παιδείας και χιούμορ. Και είναι απαραίτητο», σημείωσε.

Ερωτηθείς πώς αντιμετωπίζει την ερωτική απόρριψη, ο Κρατερός Κατσούλης απάντησε πως όλα εξαρτώνται από τις προσδοκίες που έχει κάποιος εκείνη τη στιγμή και από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον έρωτα. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αλλάξει οι ανθρώπινες σχέσεις εξαιτίας της τεχνολογίας.

«Αυτό είχε σχέση με τις προσδοκίες εκείνες της στιγμής και το πώς κάποιος αντιλαμβάνεται τον έρωτα. Το σημαντικό είναι οι άνθρωποι να έρχονται κοντά, να ερωτεύονται και να βρίσκονται. Να κάνουν παρέα, να είναι μαζί. Όχι όπως έχει γίνει τώρα, που ο καθένας κοιτάει το κινητό του, απομονωμένος, ζώντας σε μια ψευδαίσθηση», τόνισε.