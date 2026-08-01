Τα γενέθλιά της είχε την Παρασκευή 31 Ιουλίου η ηθοποιός και παρουσιάστρια Ζέτα Μακρυπούλια η οποία δέχτηκε δημόσιες ευχές από αγαπημένα της πρόσωπα, φίλους και συνεργάτες.

Ανάμεσα σε όσους ευχήθηκαν στη Ζέτα Μακρυπούλια ήταν και η Ευγενία Σαμαρά.

Η ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστές, και τη συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα.

«Χρόνια πολλά φωτεινό μου κορίτσι. Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς. Σε αγαπώ», έγραψε η Ευγενία Σαμαρά στο στόρι της.