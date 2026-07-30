Οι μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στη νότια Γαλλία ανάγκασαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την Αμάλ Κλούνεϊ να απομακρυνθούν από το σπίτι τους μαζί με τα δύο παιδιά τους.

Ο 65χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η 48χρονη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαμένουν στην Μπρινιόλ, μία από τις περιοχές που απειλούνται από τις πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Τζορτζ Κλούνεϊ γνωστοποίησε ότι ο ίδιος, η σύζυγός του και τα εννιάχρονα δίδυμα παιδιά τους, Αλεξάντερ και Έλα, εγκατέλειψαν προληπτικά την κατοικία τους. Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός απέστειλε επιστολή στον δήμαρχο της Μπρινιόλ, Ντιντιέ Μπρεμόν.

George Clooney and wife Amal are forced to evacuate their home ahead of raging wildfires in France https://t.co/VJFSVEEt1r — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 30, 2026

Στο μήνυμά του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξέφρασε την αγωνία του για την τύχη του σπιτιού τους, αλλά και τη στήριξή του προς την τοπική κοινωνία, η οποία αριθμεί περίπου 18.000 κατοίκους. «Αγαπητέ Ντιντιέ, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία», έγραψε αρχικά.

«Καθώς απομακρυνόμαστε από την Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ελπίζουμε ότι εσύ και οι κάτοικοι της πόλης μας είστε ασφαλείς. Δεύτερον, η Αμάλ κι εγώ δεσμευόμαστε ότι, ό,τι κι αν συμβεί στο χωριό μας, θα παραμείνουμε μέλη αυτής της κοινότητας και θα συμβάλουμε στην αποκατάστασή της», πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την επιστολή του γράφοντας: «Αγαπάμε την Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί».

Σε επιφυλακή η νότια Ευρώπη για την εξάπλωση των πυρκαγιών

Την Τετάρτη, ο δήμαρχος της περιοχής δημοσίευσε στο Facebook εναέριες φωτογραφίες που έδειχναν το πύρινο μέτωπο να πλησιάζει την πόλη. Όπως ανέφερε, η φωτιά είχε αρχίσει να κινείται με πιο αργούς ρυθμούς, κυρίως επειδή είχε εξασθενήσει ο άνεμος. Ωστόσο, οι εντολές εκκένωσης παρέμεναν σε ισχύ για τις συνοικίες που βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Η απομάκρυνση της οικογένειας Κλούνεϊ πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η επικεφαλής του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος πυρκαγιών μετατοπίζεται προς την Ελλάδα, την Ιταλία και την κεντρική Ευρώπη.

Η Μαρία Ζούμπερ χαρακτήρισε τις επόμενες ημέρες «πολύ δύσκολες», εξηγώντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία, οι ισχυροί άνεμοι και η έλλειψη βροχοπτώσεων δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από 2.200 μέλη των πυροσβεστικών δυνάμεων επιχειρούν στα μέτωπα της νότιας Γαλλίας, με τη συνδρομή περίπου 20 εναέριων μέσων. Οι πυρκαγιές φέρεται να έχουν ήδη καλύψει έκταση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Παρισιού, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ άρχισαν να εξετάζουν την εγκατάστασή τους στην Μπρινιόλ το 2021 και αγόρασαν την έκταση στην περιοχή έναντι περίπου 9 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2025, το ζευγάρι και τα παιδιά του απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα, παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός έχει παραδεχτεί πως εξακολουθεί να μη μιλά καλά τη γαλλική γλώσσα.

Η κατοικία στη νότια Γαλλία είναι μία από τις αρκετές ιδιοκτησίες που διαθέτει το ζευγάρι στην Ευρώπη. Ο Κλούνεϊ έχει εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια έπαυλη στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, ενώ ο ίδιος και η Αμάλ διαθέτουν επίσης εξοχική κατοικία στο Μπέρκσαϊρ της Βρετανίας.

Τα δίδυμα παιδιά τους γεννήθηκαν τον Ιούνιο του 2017, με τον ηθοποιό να έχει εκφράσει επανειλημμένα την εκτίμησή του για τη Γαλλία και για τους αυστηρούς νόμους της σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής.