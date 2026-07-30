Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έδειξαν ιδιαίτερα διαχυτικοί κατά τη διάρκεια μιας ρομαντικής βόλτας με σκάφος στη Νότια Γαλλία.

Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, οι οποίοι έκαναν γνωστή τη σχέση τους τον Ιούλιο του 2025, έμοιαζαν πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Ο Τζάστιν Τριντό εθεάθη να απλώνει αντηλιακό στους ώμους και στο στήθος της Κέιτι Πέρι, τοποθετώντας το χέρι του μέσα στο φόρεμά της.

Katy Perry and Justin Trudeau get very hands-on as he applies sunscreen to her BUST in racy holiday snaps https://t.co/nzHNPZGyX3 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 29, 2026

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα εφαρμοστό φόρεμα σε γαλάζια απόχρωση, το οποίο συνδύασε με γυαλιά ηλίου και ψηλοτάκουνα παπούτσια. Ο Τζάστιν Τριντό εμφανίστηκε με πράσινο πουκάμισο. Το ζευγάρι απόλαυσε τη θαλάσσια εξόρμησή του, έβγαλε selfies και θαύμασε το τοπίο, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμά του.

Katy Perry and Justin Trudeau Mark Their 1-Year Anniversary With a Vacation in the South of France https://t.co/qJL1ldpSr3 — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) July 30, 2026

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους είχαν κυκλοφορήσει περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία τους στο Instagram, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το ειδύλλιο.

Τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί, στο 25ο Φεστιβάλ Tribeca, με αφορμή την πρεμιέρα της συναυλιακής ταινίας «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris».

Μιλώντας στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σχέση της και δήλωσε: «Αισθάνομαι πιο προσγειωμένη σε πολλούς τομείς της ζωής μου. Είμαι πολύ ερωτευμένη. Εκείνη η συναυλία πραγματοποιήθηκε αφού γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου και ένιωθα ότι είχα βρει το στήριγμά μου, επειδή είμαι λίγο σαν πολύχρωμος χαρταετός».

Η Κέιτι Πέρι έχει αποκτήσει μία κόρη, την πεντάχρονη Ντέιζι Νταβ Μπλουμ, με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ, από τον οποίο χώρισε την προηγούμενη χρονιά. Ο Τζάστιν Τριντό ήταν παντρεμένος με την Καναδή ομιλήτρια και πρώην παρουσιάστρια Σοφί Γκρεγκουάρ Τριντό από το 2005 έως τον χωρισμό τους το 2023. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.