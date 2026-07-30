Ένα μεγάλο έπαθλο κατάφερε να εξασφαλίσει ο Μπεν Άφλεκ, συμμετέχοντας στην αμερικανική εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Ο γνωστός ηθοποιός έφτασε μέχρι την τελευταία ερώτηση και μαζί με τον συνεργάτη του Τζέιμι Ντινγκ κέρδισαν το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η συμμετοχή τους πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου, με τους δύο άνδρες να καλούνται να απαντήσουν στην τελική ερώτηση του παιχνιδιού: «Σε μια ετήσια παράδοση της Ημέρας των Ευχαριστιών, ποιο από τα παρακάτω δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που έχει “χάρη” από πρόεδρο των ΗΠΑ;».

Οι επιλογές που είχαν μπροστά τους ήταν οι Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese και Spaghetti & Meatball. Καθώς δεν ήταν βέβαιοι για την απάντηση, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια του τηλεφώνου, επικοινωνώντας με τον Στίβεν Μόρισον, μακροχρόνιο συνεργάτη του Ντινγκ σε κουίζ γνώσεων, χωρίς όμως να καταφέρουν να λάβουν ξεκάθαρη απάντηση.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ μοιράστηκε τη δική του εκτίμηση, προτείνοντας την επιλογή Spaghetti & Meatball. Ο Άφλεκ και ο Ντινγκ αποφάσισαν να ακολουθήσουν την πρότασή του και τελικά η επιλογή τους αποδείχθηκε σωστή, χαρίζοντάς τους το μεγάλο έπαθλο.

Με την ανακοίνωση της σωστής απάντησης, οι δύο άνδρες πανηγύρισαν έντονα, αγκαλιάστηκαν και η σκηνή γέμισε κομφετί, σε μια στιγμή που επισφράγισε την επιτυχία τους.

Το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων θα διατεθεί στην Eastern Congo Initiative, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ίδρυσε ο Μπεν Άφλεκ το 2010 μαζί με τη Γουίτνεϊ Γουίλιαμς. Η οργάνωση στηρίζει τοπικές πρωτοβουλίες στο ανατολικό Κονγκό, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών και την προώθηση της δικαιοσύνης.