Οι νεόνυμφοι στην πραγματική ζωή και συμπρωταγωνιστές στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν The Odyssey, Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια, παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της τελευταίας τους ταινίας, «Spider-Man: Brand New Day», το βράδυ της Τετάρτης στο Λονδίνο.

Η Ζεντάγια συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο πλαίσιο της προώθησης του «Spider-Man: Brand New Day», έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τομ Χόλαντ.

Η 29χρονη ηθοποιός, η οποία υποδύεται την MJ στην ταινία, μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα λευκό φόρεμα του οίκου Tamara Ralph, με βαθύ ντεκολτέ και ασημένιες λεπτομέρειες από παγιέτες που σχημάτιζαν έναν ιστό αράχνης.

Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο και ιδιαίτερα ευδιάθετο στο κόκκινο χαλί, λίγες εβδομάδες μετά την επιβεβαίωση ότι έχει παντρευτεί. Ο 30χρονος Τομ Χόλαντ επέλεξε για την περίσταση ένα σκούρο μοβ κοστούμι Anderson & Sheppard, το οποίο συνδύασε με μια ειδικά σχεδιασμένη καρφίτσα σε σχήμα αράχνης από τον οίκο Pragnell.

Ο ηθοποιός φορά ξανά τη χαρακτηριστική στολή του Spider-Man και επιστρέφει στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ για τη νέα κινηματογραφική περιπέτεια, η οποία έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές του υπερήρωα. Πρόκειται για τον ρόλο που είχε ενσαρκώσει στο παρελθόν και ο Τόμπι Μαγκουάιρ.