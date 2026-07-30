Μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα ήταν αρκετή για να στρέψει ξανά τα φώτα στη Μαρία Ολυμπία και στην προσωπική της ζωή.

Η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια στην Αντίπαρο, έχοντας κοντά της την οικογένεια, στενούς φίλους και τον επιχειρηματία Martin Pacanowski, με τον οποίο έχει σχέση.

Η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ συμπλήρωσε τα 30 της χρόνια έχοντας κοντά της αγαπημένα πρόσωπα. Η γιορτή περιλάμβανε βόλτες με πολυτελές σκάφος, οικογενειακά στιγμιότυπα και ένα εντυπωσιακό πάρτι, με δύο από τα αδέλφια της, Κωνσταντίνος Αλέξιος και Αχιλλέας Ανδρέας, να μεταφέρουν μαζί την τούρτα γενεθλίων, η οποία ήταν διακοσμημένη με αναμμένα βεγγαλικά.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο εορταστικό σκηνικό. Σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media διακρίνεται και ο σύντροφός της, Martin Pacanowski.

Ποιος είναι ο Martin Pacanowski

Ο Martin Pacanowski προέρχεται από γνωστή και οικονομικά ισχυρή οικογένεια της Αργεντινής. Το όνομά της συνδέεται με επιχειρηματικές δραστηριότητες στον ξενοδοχειακό κλάδο και, μεταξύ άλλων, με την CasaSur, η οποία διαθέτει πολυτελή ξενοδοχεία στο Μπουένος Άιρες. Ο ίδιος κινείται εδώ και χρόνια στους κοσμικούς κύκλους της Ευρώπης και διατηρεί επαφές με πρόσωπα από τον χώρο της επιχειρηματικότητας, της μόδας και της διεθνούς υψηλής κοινωνίας.

Η γνωριμία του με τη Μαρία Ολυμπία δεν φαίνεται να είναι πρόσφατη. Οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί τον Μάρτιο του 2024 στο Portrait Gala της National Portrait Gallery στο Λονδίνο, πυροδοτώντας τα πρώτα δημοσιεύματα για πιθανό ειδύλλιο. Ακολούθησαν κοινές παρουσίες σε κοινωνικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων το πάρτι της Ηλέκτρας Νιάρχου στη Σκωτία, καθώς και έξοδοί τους στη Ρώμη.

Παρά το ενδιαφέρον που συνόδευε κάθε εμφάνισή τους, η Μαρία Ολυμπία και ο Martin Pacanowski απέφευγαν να εκθέτουν τη σχέση τους. Δεν δημοσίευαν κοινές προσωπικές φωτογραφίες και δεν σχολίαζαν όσα γράφονταν για εκείνους, επιλέγοντας να προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή. Αυτό φαίνεται να άλλαξε στην Αντίπαρο. Η παρουσία του Martin Pacanowski στο υλικό από τα γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας έδειξε ότι ο επιχειρηματίας δεν ήταν απλώς ένας ακόμη καλεσμένος, αλλά ένας άνθρωπος που έχει αποκτήσει σημαντική θέση στην καθημερινότητά της.

Μετά το τέλος της σχέσης της με τον Βρετανό αριστοκράτη Πέρεγκριν Πίρσον, η Μαρία Ολυμπία μοιάζει να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή.