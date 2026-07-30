Ο βραβευμένος με Όσκαρ animator Γκλεν Κιν (Glen Keane) διασώθηκε με ελικόπτερο το βράδυ της Τετάρτης, όταν εγκλωβίστηκε κοντά στην κορυφή του βουνού Mummy Mountain στην Αριζόνα, ενώ έκανε πεζοπορία με τα εγγόνια του υπό ακραίες θερμοκρασίες.

Ο 72χρονος αντιλήφθηκε ότι το στενό και δύσβατο μονοπάτι δεν μπορούσε πλέον να διασχίσει με ασφάλεια και, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 43°C (109°F), αποφάσισε να καλέσει σε βοήθεια.

«Ήξερα ότι πραγματικά χρειαζόμουν βοήθεια», δήλωσε ο ίδιος στο τηλεοπτικό δίκτυο 12News.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Φοίνιξ κινητοποίησε ελικόπτερο διάσωσης, το οποίο παρέλαβε τον Κιν από το βουνό και τον μετέφερε σε ασφαλές σημείο. Η κόρη του και τα εγγόνια του δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα και κατάφεραν να ολοκληρώσουν την κατάβαση χωρίς βοήθεια, ενώ και τα σωστικά συνεργεία επέστρεψαν με ασφάλεια.

Παρά τη δύσκολη περιπέτειά του, ο Κιν αρνήθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο καταξιωμένος δημιουργός, που σήμερα ζει στη Γαλλία, ανέφερε πως η περιοχή έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνον, καθώς μεγάλωσε στον Φοίνιξ και από μικρός εξερευνούσε τα γύρω βουνά.

Ο Γκλεν Κιν θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους animators της Disney, έχοντας συμβάλει σε κλασικές ταινίες όπως «Η Μικρή Γοργόνα», «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», «Αλαντίν» και «Ταρζάν», ενώ έχει τιμηθεί και ως Disney Legend.

Το 2018 κατέκτησε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων για το «Dear Basketball», το οποίο δημιούργησε μαζί με τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ, βασισμένο στο συγκινητικό ποίημα με το οποίο ο θρύλος του NBA ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.