Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιλέγουν συστηματικά την Πορτογαλία για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις με τα παιδιά τους, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, αναζητώντας συνθήκες ηρεμίας μακριά από τη δημοσιότητα.

Στοιχεία για τη συγκεκριμένη επιλογή ανέφερε το περιοδικό People, παραθέτοντας το σκεπτικό πίσω από τις τακτικές επισκέψεις του ζευγαριού στην ευρωπαϊκή ακτή.

Σχετικά με το κλίμα των διακοπών τους, πρόσωπο από το περιβάλλον τους ανέφερε:

«Αγαπούν την Πορτογαλία επειδή ο Άρτσι και η Λίλιμπετ μπορούν απλώς να είναι παιδιά. Είναι πάντα πολύ χαμηλών τόνων διακοπές, με μέρες στη θάλασσα, παιχνίδι και οικογενειακό χρόνο».

Παράλληλα, η ίδια πηγή συμπλήρωσε για την καθημερινότητά τους:

«Αυτού του είδους η φυσιολογική οικογενειακή ζωή είναι πραγματικά σημαντική για τον Χάρι και τη Μέγκαν».

Το καταφύγιο στο Μελίδες και οι συμβολικές εμφανίσεις

Βασικός προορισμός του ζευγαριού φαίνεται πως είναι η περιοχή Μελίδες, μια παραθαλάσσια τοποθεσία που ξεχωρίζει για τις εκτεταμένες αμμουδιές και την ιδιωτικότητα που προσφέρει. Αν και δημοσιεύματα του 2024 υποστήριζαν ότι έχει πραγματοποιηθεί αγορά κατοικίας εκεί, η πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα.

Η πρόσφατη δραστηριότητα της Δούκισσας στο Instagram, μέσα από φωτογραφίες με τίτλο «Summer Holiday», αποτύπωσε οικογενειακές στιγμές στον ωκεανό, με τον Δούκα να παίζει στην ακτή μαζί με τα παιδιά.

Οι συγκεκριμένες εικόνες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των παρατηρητών της βασιλικής οικογένειας, καθώς τα δύο παιδιά εμφανίζονται σπάνια δημόσια από το 2020.

Η περιοχή Μελίδες βρίσκεται στην ακτογραμμή της περιοχής Αλεντέζου, η οποία εξελίσσεται στον απόλυτο προορισμό για όσους αναζητούν διακριτική πολυτέλεια.

Πρόκειται για έναν παραδοσιακό οικισμό με λευκά σπίτια, μπλε λεπτομέρειες και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα, ο οποίος καταφέρνει να προσφέρει πλήρη απομόνωση από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η περιοχή συνδυάζει εκτεταμένες παρθένες παραλίες, πευκώνες και μια προστατευόμενη λιμνοθάλασσα, διαμορφώνοντας ένα τοπίο που απέχει από τις μαζικές τουριστικές υποδομές.

Στο κέντρο του χωριού, η καθημερινότητα κινείται σε αργούς ρυθμούς. Σημείο αναφοράς αποτελούν τα παραδοσιακά ταβερνάκια, όπως το ιστορικό O Melidense, όπου οι επισκέπτες δοκιμάζουν ντόπιες συνταγές, φρέσκα ψάρια και αυθεντικά πιάτα της πορτογαλικής υπαίθρου.

Παρά την αυξανόμενη φήμη της και την προσέλκυση προσωπικοτήτων από τον χώρο της μόδας, του design και της δημοσιότητας, η περιοχή διατηρεί την αυθεντικότητά της.

Ο συνδυασμός της άγριας φύσης με την τοπική αρχιτεκτονική καθιστά τη συγκεκριμένη γωνιά της Ιβηρικής έναν από τους πιο ξεχωριστούς ταξιδιωτικούς σταθμούς στην Ευρώπη.