Η Ιρίνα Σάικ φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, μετά τη σύντομη σχέση της με τον Τομ Μπρέιντι, καθώς φέρεται να είναι ζευγάρι με έναν αρκετά νεότερό της αθλητή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού People, το 40χρονο μοντέλο διατηρεί σχέση με τον 29χρονο μπασκετμπολίστα του NBA, Ντέβιν Μπούκερ. «Η σχέση τους είναι ακόμη στην αρχή, όμως ο ένας έχει ενθουσιαστεί πολύ με τον άλλον», ανέφερε πηγή στο περιοδικό.

Όπως αναφέρει το Page Six, η Ιρίνα Σάικ και ο Ντέβιν Μπούκερ γνωρίστηκαν πριν από μερικούς μήνες μέσω κοινών φίλων. Οι δυο τους προσπαθούν να περάσουν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν μαζί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προτού ο αθλητής επιστρέψει στις προπονήσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο. «Να περιμένετε ότι θα δείτε την Ιρίνα σε ορισμένους από τους αγώνες του. Της αρέσει πάρα πολύ», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Irina Shayk, 40, dating Kendall Jenner’s ex Devin Booker, 29 https://t.co/oYLKfbYGBG pic.twitter.com/gVtINBpGYg — Page Six (@PageSix) July 28, 2026

Οι προηγούμενες σχέσεις της Ιρίνα Σάικ

Τόσο η Ιρίνα Σάικ όσο και ο Ντέβιν Μπούκερ έχουν στο παρελθόν συνδεθεί ερωτικά με διάσημα πρόσωπα. Η Ιρίνα Σάικ υπήρξε ζευγάρι με τον Μπράντλεϊ Κούπερ από το 2015 έως το 2019. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μία κόρη, την 9χρονη Λέα.

Το 2021, το μοντέλο είχε συνδεθεί για σύντομο χρονικό διάστημα με τον Κάνιε Γουέστ, ενώ το 2023 διατηρούσε σχέση με τον Τομ Μπρέιντι. Η σχέση της με τον πρώην παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε έπειτα από λιγότερους από τέσσερις μήνες. Παρότι οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά την περασμένη χρονιά, η επανασύνδεσή τους δεν φαίνεται να κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η σχέση του Ντέβιν Μπούκερ με την Κένταλ Τζένερ

Ο Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος αγωνίζεται στους Φοίνιξ Σανς, είχε σχέση με την Κένταλ Τζένερ, με διαλείμματα, από το 2020 έως το 2022. Τον Ιανουάριο, οι δυο τους προκάλεσαν σχόλια έπειτα από μια παιχνιδιάρικη ανταλλαγή μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο αργότερα, ο αθλητής φάνηκε να αφήνει αιχμές για έναν ακόμη πρώην σύντροφο της Κένταλ Τζένερ, τον Bad Bunny.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ντέβιν Μπούκερ ρωτήθηκε εάν παρακολούθησε την εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl 2026. Ο ίδιος απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας ότι ήταν απλώς «απόλυτα ειλικρινής».

Η Κένταλ Τζένερ είναι ζευγάρι με τον 29χρονο ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι. «Είναι ο πρώτος άνδρας εδώ και χρόνια για τον οποίο έχει ενθουσιαστεί τόσο πολύ», ανέφερε πηγή στο Page Six.