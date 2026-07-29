Μία ακόμη τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μπιάνκα Σενσόρι σε κοινή έξοδο με τον σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ. Ο ράπερ μοιράστηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου, μέσω Instagram Stories, μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική φωτογραφία της 31χρονης αγαπημένης του.

Στη συγκεκριμένη εικόνα, η Μπιάνκα Σενσόρι πόζαρε φορώντας ένα διάφανο κορμάκι χωρίς εσώρουχα. Λίγο αργότερα, ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε ακόμη ένα στιγμιότυπο από τη βραδινή τους έξοδο, στο οποίο οι δυο τους περπατούσαν στον δρόμο, με εκείνη να εμφανίζεται αυτή τη φορά με μαύρο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ και διχτυωτό καλσόν.

Από την πλευρά της, η 31χρονη αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό περισσότερες φωτογραφίες από την έξοδό της με τον Κάνιε Γουέστ.