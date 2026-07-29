Στο παλαιό λιμάνι της Σκιάθου βρίσκεται το υπερπολυτελές mega yacht «Mia Rama» του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μουκρίν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ και πρώην διάδοχου του θρόνου.

Το σκάφος σύμφωνα με το skiathoschannel.gr είναι τόσο εντυπωσιακό που οι περαστικοί σταματούν για να το θαυμάσουν από κοντά.

Ο Μουκρίν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ είναι ο νεότερος εν ζωή γιος του ιδρυτή του σύγχρονου σαουδαραβικού κράτους, βασιλιά Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ και έχει υπηρετήσει ως διάδοχος του θρόνου από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2015.

Στο παρελθόν δε ο Μουκρίν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ υπήρξε στρατιωτικός αεροπόρος και κατείχε σειρά κορυφαίων κυβερνητικών και διοικητικών θέσεων στη Σαουδική Αραβία.

Όπως επισημαίνει το σχετικό ρεπορτάζ ο πρίγκιπας εμπιστεύεται Έλληνες ναυτικούς για τη λειτουργία του υπερπολυτελούς σκάφους και το πλήρωμα του Mia Rama είναι ελληνικό.

Επίσης το mega yacht φέρεται να ελλιμενίζεται μόνιμα σε μαρίνα της Αθήνας όταν βρίσκεται στην Ελλάδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μία εικόνα η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη κατά την πρόσδεση του σκάφους στο παλαιό λιμάνι της Σκιάθου ήταν η κίνηση του πληρώματος να τοποθετήσει δύο μεγάλες γλάστρες με ελιές στην είσοδο της σκάλας επιβίβασης του Mia Rama.

Το πρόγραμμα του υπερπολυτελούς yacht περιλαμβάνει περιήγηση σε όλα τα νησιά των Βορείων Σποράδων, με τη Σκιάθο να αποτελεί τον πρώτο σταθμό της πολυτελούς κρουαζιέρας.