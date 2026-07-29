Τη στήριξή της στον Μανώλη Μητσιά εξέφρασε δημόσια η Καίτη Γαρμπή, μετά την έντονη συζήτηση που προκάλεσαν όσα συνέβησαν στη συναυλία-αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Καθώς δεν είχε δοθεί άδεια για την ερμηνεία έργων του Μάνου Χατζιδάκι, ο σπουδαίος ερμηνευτής απήγγειλε αντί να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά», ένα τραγούδι που ερμηνεύει από το 1977. Με ανάρτησή της, η Καίτη Γαρμπή χαρακτήρισε την εξέλιξη «μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι» και τάχθηκε ξεκάθαρα στο πλευρό του.

«Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις, ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά, τον οποίο επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος για να δώσει φωνή στα έργα τους. Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλλει αντί να τραγουδάει τον “Γιάννη τον φονιά”, είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας. Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται. Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά», έγραψε η Καίτη Γαρμπή χαρακτηριστικά.