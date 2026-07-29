Τις καλοκαιρινές της στιγμές μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μαρία Αντωνά, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με μαγιό.

Η παρουσιάστρια εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμογελαστή και ανανεωμένη, απολαμβάνοντας το καλοκαίρι και κερδίζοντας πολλά θετικά σχόλια από τους followers της. Ανάμεσα στις αντιδράσεις ξεχώρισε και το σχόλιο της Μπέττυς Μαγγίρα «Τι θα γίνει με αυτό το κορμί;», με το οποίο εξέφρασε τον θαυμασμό της για την εμφάνισή της.

Η Μαρία Αντωνά συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα αισιόδοξο μήνυμα, γράφοντας: «Να βρίσκεις πάντα έναν λόγο να χαμογελάς, έναν προορισμό να σε εμπνέει και μια στιγμή να σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ευγνώμων. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο εποχή, είναι τρόπος να βλέπεις τη ζωή».