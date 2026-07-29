Σήμερα, 29 Ιουλίου, συμπληρώθηκαν 22 χρόνια από τον θάνατο της Ρένας Βλαχοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2004, σε ηλικία 81 ετών. Με το αστείρευτο χιούμορ, τον αυθορμητισμό και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο, στο θέατρο και στο τραγούδι.

Η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη της μέσα από μια αγαπημένη κινηματογραφική σκηνή, στην οποία η αξεπέραστη ηθοποιός δήλωσε πως είναι 22 ετών. Ένας συμβολικός και χιουμοριστικός τρόπος για να θυμηθεί το κοινό τη γυναίκα που μπορούσε με το κέφι, τις ατάκες και τους αυτοσχεδιασμούς της να μετατρέψει ακόμη και ένα μικρό στιγμιότυπο σε κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού σινεμά.

«Όταν η Ρένα είχε κέφια, απογείωνε σενάρια και έγραφε ιστορία ακόμα και σε μια σκηνή. Σήμερα, 22 χρόνια από τη μέρα που έφυγε, δηλώνει ετών 22 σε μια από τις αγαπημένες σκηνές του ελληνικού σινεμά», σημείωσε η Φίνος Φιλμ στο Instagram.