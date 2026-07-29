Μια σπάνια αναφορά στην προσωπική του ζωή έκανε ο Κωνσταντίνος Βασάλος μέσα από τον λογαριασμό του στα social media, προκαλώντας το ενδιαφέρον των διαδικτυακών του φίλων.

Ο YouTuber και συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του, Δανάης Βαρθολομάτου, από τις διακοπές τους στα Κουφονήσια. Στο στιγμιότυπο, εκείνη εμφανίζεται χαμογελαστή, έχοντας πίσω της το χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο τοπίο.

Η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο Κωνσταντίνος Βασάλος αποφεύγει συνήθως να δημοσιοποιεί στιγμές που αφορούν τις προσωπικές του σχέσεις.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ζευγάρι είχε απαθανατιστεί σε τρυφερές στιγμές στη Μύκονο, επιβεβαιώνοντας την επανασύνδεσή του.