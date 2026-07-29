Το τελευταίο διάστημα, η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ιδιαίτερα μετά τη γαμήλια τελετή της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο. Η γνωστή ηθοποιός παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της και επικοινωνεί συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Κάτω από τις αναρτήσεις της δέχεται πολλά θετικά μηνύματα, χωρίς ωστόσο να λείπουν και τα ειρωνικά σχόλια. Σε μία από τις φωτογραφίες της, ένας χρήστης τη χαρακτήρισε μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες, με έναν άλλον να απαντά πως «πρέπει να επισκεφθεί οφθαλμίατρο».

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε να μην αφήσει το σχόλιο αναπάντητο, αποφεύγοντας όμως την έντονη αντιπαράθεση. Κοινοποίησε το μήνυμα στο προφίλ της και έγραψε: «Τι σας έλεγα; Δεν μελετάγα κάτι άλλο; Να την η γλυκιά φίλη μας. Παρακαλώ να αποχωρήσετε».

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στους followers της, ξεκαθαρίζοντας ποιο είναι το κλίμα που επιθυμεί να επικρατεί στον λογαριασμό της: «Σε αυτό το προφίλ, κορίτσια και αγόρια μου, υπερισχύει η αγάπη, το φως και η χαρά!! Και δόξα τω Θεώ είμαστε πολλοί – πάρα πολλοί!»