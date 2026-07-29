Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα, φίλους και συνεργάτες. Ανάμεσα στις ευχές που δέχτηκε ξεχώρισε εκείνη της συντρόφου του, Κατερίνας Γερονικολού.

Η γνωστή ηθοποιός θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες και ένα βίντεο από καλοκαιρινές στιγμές τους στη θάλασσα, εκφράζοντας με έναν τρυφερό και συμβολικό τρόπο την αγάπη της.

«Εδώ που νιώθεις πιο ελεύθερος. Να έχεις πάντα καλές θάλασσες, γεμάτα “δίχτυα” και να επιστρέφεις εκεί που σε αγαπούν. Χρόνια πολλά, καπετάνιε μου», έγραψε η Κατερίνα Γερονικολού στη λεζάντα της ανάρτησής της.