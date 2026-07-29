Μια ιδιαίτερη ημέρα γιόρτασαν στις 28 Ιουλίου η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρωνας Βασιλειάδης, καθώς συμπλήρωσαν έξι χρόνια έγγαμου βίου.

Με αφορμή την επέτειό τους, η Εριέττα Κούρκουλου άνοιξε το προσωπικό της αρχείο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες που δεν είχαν δημοσιευτεί ξανά. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν τρυφερά στιγμιότυπα από τον γάμο τους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2020 στη Μύκονο, σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα.

Στην ανάρτησή της συμπεριέλαβε επίσης εικόνες από χαλαρές στιγμές του ζευγαριού στην παραλία, ενώ σε μία φωτογραφία φαίνεται και η μητέρα της, Μαριάννα Λάτση. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει και μια μεγάλη καρδιά σχηματισμένη στην άμμο, συνοδευόμενη από τη φράση «Let it be», μια λιτή, αλλά ουσιαστική αναφορά στη στάση ζωής και στις αξίες που μοιράζονται.

Η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρωνας Βασιλειάδης έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Στα χρόνια που ακολούθησαν τον γάμο τους δημιούργησαν μια δεμένη οικογένεια και απέκτησαν δύο γιους, έχοντας στο επίκεντρο την αγάπη, την οικογένεια και τις κοινές τους αξίες.