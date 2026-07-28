Η Άννα Βίσση πήρε δημόσια θέση, μέσα από τα social media, σχετικά με την απόφαση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι να απαγορεύσει την παρουσίαση των έργων του σπουδαίου συνθέτη σε νέες μουσικές παραστάσεις χωρίς σχετική άδεια.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι και δεν θα το τραγουδήσω, αλλά θα το απαγγέλω» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Μητσιάς, μιλώντας για το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» κατά τη διάρκεια συναυλίας του στην Πιερία την Κυριακή 26 Ιουλίου.

Με αφορμή τις δηλώσεις αυτές, η Άννα Βίσση θέλησε να εκφράσει δημόσια τη συμπαράστασή της στον σπουδαίο ερμηνευτή, μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους» έγραψε η γνωστή τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας σε story μία φωτογραφία από παλαιότερη εμφάνιση του Μανώλη Μητσιά, συνοδευόμενη από το εμβληματικό τραγούδι.