Μια ιδιαίτερη στιλιστική αδυναμία φαίνεται πως έχουν δυο από τους μονάρχες της Ευρώπης στο ελληνικό σύμβολο, που μια εταιρεία από την χώρα μας, η «Thalasa Collection», «ανέδειξε» και προώθησε τα τελευταία χρόνια. Ο βασιλιάς Κάρολος της Αγγλίας αλλά και ο Μονεγάσκος πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ έχουν πραγματοποιήσει κοσμικές εμφανίσεις με γραβάτες που «φέρουν» το ελληνικό σύμβολο πάνω σε κορυφαίας ποιότητας μετάξι. Με διαφορές ωστόσο στο χρωματικό φόντο.

Και αν η επιλογή μια τέτοιας γραβάτας πρόκειται για μια συνηθισμένη τακτική που ακολουθείται στο διπλωματικό σώμα κατά την διάρκεια κρατικών επισκέψεων ως ένδειξη τιμής προς την χώρα υποδοχής ή σε διπλωματικές εκδηλώσεις ή επετειακούς εορτασμούς φαίνεται πως οι δυο μονάρχες επέλεξαν να φορέσουν γραβάτες με επαναλαμβανόμενο το μοτίβο της ελληνικής σημαίας σε εκδηλώσεις και εκτός Ελλάδος.

Οι γραβάτες με εθνικές σημαίες ή εμβλήματα έγιναν δημοφιλείς κυρίως από την δεκαετία του 1950-1960, όταν η μεταξοτυπία επέτρεψε την παραγωγή πολύπλοκων σχεδίων. Ενώ από τις δεκαετίες του 1980 και 1990 πολλοί αρχηγοί κρατών, διπλωμάτες και πολιτικοί άρχισαν να τις φορούν σε κρατικές επισκέψεις ως συμβολική χειρονομία προς τις χώρες που επισκέπτονταν.

Ο παλαιότερος και ιστορικότερος οίκος που κατασκεύασε από τα μέσα του 20ου αιώνα γραβάτες με εξατομικευμένα μοτίβα όπως οι σημαίες είναι ο οίκος «Charvet» στο Παρίσι που θεωρείται από τους παλαιότερους οίκους πολυτελών γραβατών στον κόσμο, με μεγάλη παράδοση σε ειδικά σχέδια αλλά και ο οίκος «Ε. Marinella» στη Νάπολη που χρονολογείται από το 1914.

Ανάμεσα στους αρχηγούς Κρατών που έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια αλλά και προγενέστερα να φορέσουν γραβάτες με μικρές σημαίες χωρών είναι φυσικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που επέλεξε να φορέσει γραβάτες με μοτίβα της αμερικανικής σημαίας στις προεκλογικές του εμφανίσεις αλλά και στους επίσημους εορτασμούς. Αλλά και ο προγενέστερος από αυτόν Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν και αυτός κατά την διάρκεια επετειακών εκδηλώσεων.



Στην λίστα μπορεί επίσης να προστεθεί ο συγγραφέας-δημοσιογράφος και πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου , Αλεξάντερ Μπόρις ντε Φέφελ Τζόνσον, γνωστός ως Μπόρις Τζόνσον, που έχει εμφανιστεί με γραβάτες που φέρουν το Union Jack σε επετειακές εκδηλώσεις.

Όπως επίσης και ο σημερινός Πρωθυπουργός της Ινδίας και πρώην Πρωθυπουργός του Γκουτζαράτ, Ναρέντρα Νταμονταρντάς Μόντι, που έχει κάνει εμφανίσεις με γραβάτες που ενσωματώνουν τα εθνικά σύμβολα της χώρας του σε επίσημες συναντήσεις, αν και συχνότερα φοράει πέτο με σημαία.