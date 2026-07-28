Στη μάχη που δίνει με τον καρκίνο αναφέρθηκε εκ νέου η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση, δημοσιεύοντας ένα νέο βίντεο τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη θερμή ανταπόκριση του κόσμου.

Η ηθοποιός, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Ταμπού», είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της πριν από λίγες ημέρες, ξεκαθαρίζοντας τώρα πως θα αναφερθεί αναλυτικά στην περιπέτειά της μόνο όταν αυτή ολοκληρωθεί.

«Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ευχαριστήσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γέμισε η ψυχή μου με όλα τα μηνύματα που έχω λάβει από εσάς. Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αυτό θα το κάνω όταν θα μπει αυτή η πολυπόθητη τελεία και μετέπειτα μπορεί να μοιραστώ κάποιες πληροφορίες ή εμπειρίες, αν φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον και το θέλετε κι εσείς.

Αυτό το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν από περίπου δύο μήνες, όπου είχαν έρθει τα παιδιά εδώ, είπα να το κάνουμε παρέα για να είναι πιο ελαφρύ στην ψυχολογία μου. Δεν το ανέβασα, όχι επειδή ένιωθα αμήχανα, που και αυτό θα ήταν θεμιτό και φυσιολογικό, απλώς ένιωθα ότι θα το ανέβαζα σαν κατακλείδα αυτής της περιπέτειας, όταν τελείωνε.»

Η απόφαση κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας

Στη συνέχεια, η Εβίτα Αγαΐτση εξήγησε τη στιγμή που αποφάσισε να κοινοποιήσει το απόσπασμα στο οποίο ξυρίζει το κεφάλι της, σημειώνοντας πως η παρακολούθησή του της προσέφερε ανακούφιση ενώ βρισκόταν στη διαδικασία της θεραπείας.

«Ήμουν τις προάλλες στη χημειοθεραπεία, πάρα πολλές ώρες, και κάπως κοιτούσα το κινητό μου, έπεσα πάνω στο βίντεο και συνειδητοποίησα ότι όση ώρα το έβλεπα και το παρακολουθούσα, είχα ένα χαμόγελο σχηματισμένο στο πρόσωπό μου. Λέω “οκ, αυτό εμένα με κάνει να νιώθω έτσι αυτή τη στιγμή. Ναι μεν είναι μια ιδιαίτερη και ευαίσθητη στιγμή, αλλά είναι κάπως δοσμένη με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, με μία όμορφη και ανάλαφρη διάθεση”. Κι εκείνη τη στιγμή μου ήρθε στο μυαλό ότι ενδεχομένως μπορεί κι ένας άνθρωπος να το δει αυτό το βίντεο και να αποτελέσει γι’ αυτούς ένα σημείο ταύτισης και επαφής, να τους δώσει μια ανάσα, να τους κάνει να χαμογελάσουν, να τους αποφορτίσει, ό,τι σε κάθε περίπτωση δημιούργησε και σ’ εμένα όταν το παρακολουθούσα ξανά.»

«Δεν είμαστε η διάγνωσή μας»

Απευθυνόμενη σε όσους αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις, η Εβίτα Αγαΐτση υπογράμμισε τη σημασία της εσωτερικής στάσης απέναντι στις δυσκολίες.

«Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς, αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι από τα μηνύματα που έλαβα, το ξεπερνάμε ή θα το ξεπεράσουμε, και θα βγούμε πιο δυνατοί σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Όλος ο κόσμος έχει στο βιβλίο της ζωής του μελανές σελίδες, το θέμα είναι τι απόχρωση δίνουμε εμείς οι ίδιοι στα πράγματα που μας συμβαίνουν και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα δεν μας ορίζει καμία αρρώστια, δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας, δεν είμαστε η διάγνωσή μας. Είναι μία πτυχή μόνο της καθημερινότητάς μου, υπάρχουν τόσες πολλές άλλες που με κάνουν να ξυπνάω και να θέλω να βγω έξω, να δω τους αγαπημένους μου, να κάνω όνειρα για τα μελλοντικά μου σχέδια.»

Το βίντεο με το ξύρισμα των μαλλιών

Στο αρχικό υλικό που είχε δημοσιεύσει η Εβίτα Αγαΐτση, εμφανίζεται αρχικά με κόκκινο μαντήλι, έχοντας στο πλευρό της δύο φίλους της, ανάμεσα στους οποίους και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, με τον οποίο συνεργάστηκαν στη σειρά του Mega.

«Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για μία ιερή αποστολή» ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν καθίσει στην καρέκλα για τη διαδικασία. Αφού ολοκληρώθηκε το ξύρισμα, η ηθοποιός σχολίασε το αποτέλεσμα στέλνοντας μήνυμα σε όσους έρχονται αντιμέτωποι με την απώλεια μαλλιών:

«Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν. Είναι απλά τρίχες, και αν δεν ξαναβγούν υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Περούκες, συστήματα μαλλιών και ο καθένας μπορεί να αισθανθεί όμορφα με την κατάσταση που βιώνει.»