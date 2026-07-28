Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε την πρώτη της εμφάνιση ως προσκεκλημένη κριτής στο MasterChef Australia, όμως μια απρόσμενη βιντεοκλήση από τον πρίγκιπα Χάρι ήταν αυτή που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η δούκισσα του Σάσεξ συμμετείχε στο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα καλύπτοντας προσωρινά την απουσία του σεφ Άντι Άλεν, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια πατρότητας. Μετά το γαστρονομικό της εγχείρημα στο Netflix, αυτή ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε στη θέση της κριτή σε τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής.

Η παρουσιάστρια Πο Λινγκ Γέοου την υποδέχθηκε με χιούμορ, ρωτώντας:

«Καλώς ήρθες. Πρέπει να σε αποκαλώ Δούκισσα;»

Η Μέγκαν απάντησε χαμογελώντας:

«Ω, φώναζέ με Μέγκαν. Φυσικά.»

Η έκπληξη του πρίγκιπα Χάρι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων

Λίγο αργότερα, η παραγωγή επιφύλασσε μια απρόσμενη στιγμή, όταν ο πρίγκιπας Χάρι επικοινώνησε μαζί της μέσω FaceTime.

«Γεια σου, αγάπη μου!», είπε η Μέγκαν μόλις είδε τον σύζυγό της στην οθόνη.

Ο Χάρι δεν βρισκόταν στο στούντιο, καθώς συμμετείχε σε εκδήλωση με βετεράνους στην Καμπέρα. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας σχολίασε το πλατό, ενώ η Μέγκαν του έδειξε τις δημιουργίες των διαγωνιζομένων, τις οποίες χαρακτήρισε «πεντανόστιμες». Παράλληλα, τον σύστησε στους υπόλοιπους κριτές, τους σεφ και τους συμμετέχοντες.

Τι αποκάλυψε για τα παιδιά και τις διατροφικές συνήθειες της οικογένειας

Η δοκιμασία απαιτούσε από τους διαγωνιζόμενους να δημιουργήσουν ένα πιάτο «αντάξιο μιας Δούκισσας», χρησιμοποιώντας υλικά που είχε επιλέξει η ίδια η Μέγκαν, ανάμεσά τους μέλι, μακαντάμια, εσπεριδοειδή, σέλερι, γογγύλι και βρώσιμα άνθη.

Μιλώντας για την καθημερινότητα στο σπίτι της, αποκάλυψε:

«Τα παιδιά μου τρώνε λαχανάκια Βρυξελλών.»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις προτιμήσεις του συζύγου της:

«Ο σύζυγός μου, που είναι Βρετανός, λατρεύει το κρέας, τις πατάτες και τη σάλτσα με κρέμα.»

Για τη δική της κουζίνα είπε:

«Ως γνήσια Καλιφορνέζα, λατρεύω το ψάρι, τα ψητά κρέατα και τα εσπεριδοειδή. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ πολλά μυρωδικά και φυσικά μπαχαρικά. Λατρεύω τις πικάντικες γεύσεις.»

Αποκάλυψε ακόμη ότι το κάρι είναι από τα αγαπημένα φαγητά του πρίγκιπα Χάρι, ενώ στο σπίτι τους οργανώνουν συχνά μπάρμπεκιου με εποχικά προϊόντα.

«Του αρέσει πολύ το κάρι. Κάνουμε συχνά μπάρμπεκιου με ό,τι είναι στην εποχή. Τα παιδιά τρώνε πολύ καλά και είμαστε πραγματικά τυχεροί σε αυτό», ανέφερε.

Η εμφάνισή της στο MasterChef Australia αποτέλεσε ακόμη μία δημόσια παρουσία της γύρω από τη γαστρονομία, τομέα στον οποίο έχει επικεντρώσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια.