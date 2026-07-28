Μια διαφορετική κίνηση στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η Κατερίνα Γερονικολού, επιλέγοντας να ευχηθεί και δημόσια στον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Instagram ένα κολάζ αποτελούμενο από τέσσερις στιγμιότυπα της κοινής τους διαδρομής, συνοδεύοντας την εικόνα με τη λακωνική φράση:

«Happy Birthday»

Η στάση στα social media και τα χρόνια της σχέσης

Το ζευγάρι, αν και διατηρεί μια πολυετή πορεία στον χώρο της υποκριτικής με υψηλή αναγνωρισιμότητα, συνηθίζει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την ιδιωτική του ζωή, αποφεύγοντας τις συχνές αναρτήσεις.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 45 ετών του ηθοποιού, ο οποίος έχει γεννηθεί στις 28 Ιουλίου 1981, η Κατερίνα Γερονικολού προχώρησε στη συγκεκριμένη δημοσίευση stories το οποίο έκανε repost ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.