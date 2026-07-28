Ένα χιουμοριστικό βίντεο δίπλα στην πισίνα δημοσίευσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, καταγράφοντας στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές που πραγματοποιεί στην Πάρο μαζί με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο ηθοποιός φαίνεται να παίρνει διάφορες πόζες στον αέρα και να πραγματοποιεί άλματα μέχρι να πλησιάσει τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, ενώ με τη χρήση εφέ μοντάζ δίνεται η αίσθηση της αιώρησης. Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με τους δυο τους να χαμογελούν μπροστά στην κάμερα.

Οι αναρτήσεις από τις παραλίες του νησιού

Η παρουσία του ζευγαριού στο κυκλαδίτικο νησί συνοδεύεται από συχνές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταξύ αυτών, το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο όπου οι δυο τους εμφανίζονται ξαπλωμένοι στην άμμο, επενδύοντας μουσικά τη φωτογραφία με το τραγούδι «Το Καλοκαιράκι» από το συγκρότημα Φατμέ.