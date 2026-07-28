Σε μια αυστηρή δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, με αφορμή τη χρήση του ονόματος και της εικόνας της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη. Μέσα από ανακοίνωσή του, ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή ή αξιοποίηση της εικόνας της χωρίς τη συγκατάθεσή του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI», αναφέρει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.