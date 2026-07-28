Ο Ορλάντο Μπλουμ έδειξε το καλογυμνασμένο σώμα του κατά τη διάρκεια εξόρμησής του σε παραλία της Ιταλίας τη Δευτέρα, έχοντας στο πλευρό του τη νέα του σύντροφο, Λουίζα Λέμελ.

Το ζευγάρι, το οποίο έχει διαφορά ηλικίας 21 ετών, έδειχνε ιδιαίτερα ερωτευμένο, καθώς αντάλλασσε τρυφερές στιγμές μέσα στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της ρομαντικής απόδρασής του στην Ιταλία.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 49χρονος Ορλάντο Μπλουμ τράβηξε τα βλέμματα, καθώς ανέδειξε τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς του φορώντας ένα μαύρο μαγιό. Ο ηθοποιός απόλαυσε τον ήλιο στο Alpemare Beach Club και στη συνέχεια έκανε ντους στην παραλία.

Orlando Bloom, 49, shows off his ripped physique in the beach shower as he puts on a cosy display with bikini-clad model girlfriend Luisa Laemmel, 28, at the beach in Italy https://t.co/7SIRajHMtE — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 28, 2026

Η 28χρονη Ελβετίδα Λουίζα Λέμελ εντυπωσίασε με ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι, το οποίο αποτελούνταν από τριγωνικό τοπ και ασορτί στρινγκ.

Το ζευγάρι, που άρχισε να βγαίνει την περασμένη χρονιά μετά τον χωρισμό του Ορλάντο Μπλουμ από την 41χρονη Κέιτι Πέρι, γελούσε και έπαιζε μέσα στο νερό. Μάλιστα, η Λουίζα Λέμελ βύθισε παιχνιδιάρικα τον σύντροφό της κάτω από τα κύματα.

Η Λουίζα Λέμελ διαθέτει ήδη μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ και έχει συνεργαστεί με γνωστές εταιρείες μόδας και ομορφιάς, όπως οι L’Oréal, YSL Beauty, Maybelline, Max Factor και Calvin Klein.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετά τα πρώτα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν για το ειδύλλιό τους τον Φεβρουάριο.