Στη Μύκονο επέλεξε να περάσει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών η Μαρίνα Σταυράκη, απολαμβάνοντας τις παραλίες, τις βόλτες στα γραφικά σοκάκια και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα του νησιού.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε εικόνες και σκέψεις από την παραμονή της στο νησί των ανέμων, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το αιγαιοπελαγίτικο φως, την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τη μοναδική ενέργεια της Μυκόνου.

«Η Μύκονος έχει τον μοναδικό τρόπο να σε κάνει να αισθάνεσαι πως κάθε καλοκαίρι είναι η πρώτη φορά», έγραψε, αναφερόμενη στις χρυσαφένιες παραλίες, στα λευκά σοκάκια και στο ιδιαίτερο σκηνικό που συνδυάζει τη γαλήνη με την έντονη κοσμοπολίτικη ζωή.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της, η Μαρίνα Σταυράκη επισκέφθηκε γνωστές παραλίες του νησιού, όπως την Ψαρού, το Καλό Λιβάδι, τη Φτελιά, τον Πάνορμο και τον Άγιο Σώστη. Παράλληλα, έκανε τις βόλτες της στο Ματογιάννι και πέρασε όμορφες στιγμές στο Nammos Village.

Η συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισε από το φετινό της ταξίδι ήταν η συνάντησή της με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν στα Ματογιάννια, στον χώρο του σχεδιαστή Πάρη Παλταδόρου, τον οποίο η Μαρίνα Σταυράκη χαρακτήρισε αγαπημένο φίλο της.

«Μια συνάντηση που επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, ότι η Μύκονος αποτελεί σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων, δημιουργικών ανθρώπων και φίλων από κάθε γωνιά του κόσμου», σημείωσε στην ανάρτησή της.

Η Μαρίνα Σταυράκη αναφέρθηκε επίσης στη νυχτερινή ζωή και στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του νησιού μετά τη δύση του ήλιου, τονίζοντας πως κάθε βραδιά στη Μύκονο μπορεί να μετατραπεί σε μια ξεχωριστή ανάμνηση. Όπως έγραψε, η πραγματική γοητεία του νησιού δεν βρίσκεται μόνο στις εντυπωσιακές εικόνες και στα όμορφα τοπία, αλλά κυρίως στις εμπειρίες, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις αναμνήσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των διακοπών.