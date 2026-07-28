Σοβαρή διαρροή δεδομένων σημειώθηκε στο Φεστιβάλ Tribeca, με αποτέλεσμα να εκτεθούν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία και στοιχεία επικοινωνίας γνωστών προσώπων από τον χώρο του κινηματογράφου.

Ανάμεσα στα ονόματα που περιλαμβάνονταν στα αρχεία βρίσκονται ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, η Τζένιφερ Λόρενς, η Αντζελίνα Τζολί και ο συνιδρυτής του φεστιβάλ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Σύμφωνα με το Variety, τη διαρροή εντόπισε ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Τζερεμάια Φάουλερ. Όπως αποκάλυψε σε άρθρο του στο ιστολόγιο της ExpressVPN, βρήκε συνολικά 666.369 εκτεθειμένα αρχεία, τα οποία είχαν ημερομηνίες από το 2019 έως το 2026.

Ο Φάουλερ εργάζεται στην εταιρεία Black Hills Information Security και αρθρογραφεί για την ExpressVPN. Στο παρελθόν είχε εργαστεί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για εταιρεία λογισμικού στο Κίεβο της Ουκρανίας. Μάλιστα, διέκοψε για λίγο τις διακοπές του στην Ευρώπη, ώστε να εξηγήσει στο Variety πώς ανακάλυψε τη διαρροή.

Massive Tribeca Fest Data Leak Exposes Jennifer Lawrence, Robert De Niro and More Celebs' Contact Info; Meet the Man Who Discovered the Files https://t.co/3JvmfwnbeW — Variety (@Variety) July 27, 2026

«Εργάζομαι ως ερευνητής ασφάλειας εδώ και περίπου 15 χρόνια και αναζητώ συνεχώς εκτεθειμένα δεδομένα», είπε. «Έχω χρησιμοποιήσει πολλά διαφορετικά API και εργαλεία. Αυτή τη βάση την εντόπισα μέσω μιας μηχανής αναζήτησης για συσκευές του Διαδικτύου των Πραγμάτων, η οποία λειτουργεί ουσιαστικά σαν την Google, αλλά αντί για ιστοσελίδες αναζητά συνδεδεμένες συσκευές, όπως κάμερες παρακολούθησης παιδιών, ιατρικό εξοπλισμό ή βάσεις δεδομένων αποθήκευσης στο cloud».

Η ιστορία του Φεστιβάλ Tribeca και η επίσημη απάντηση

Το Φεστιβάλ Tribeca ιδρύθηκε το 2002 από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, την Τζέιν Ρόζενταλ και τον Κρεγκ Χάτκοφ, με στόχο την αναζωογόνηση του κάτω Μανχάταν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη και έχει φιλοξενήσει πρεμιέρες μεγάλων παραγωγών, από τους «Εκδικητές» μέχρι το «The Handmaid’s Tale», ενώ έχει βραβεύσει ταινίες όπως το «Let the Right One In». Η διοργάνωση του 2026, η οποία σηματοδότησε την 25η επέτειό του, πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου.

Το φεστιβάλ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία εκπρόσωπός του ανέφερε: «Κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα πρόσφατα δημοσιεύματα δεν είδε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας του να αποκαλύπτονται. Η συντριπτική πλειονότητα των πληροφοριών αφορούσε δημόσια διαθέσιμα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως στοιχεία εκπροσώπων δημοσίων σχέσεων και καλλιτεχνών, ηλεκτρονικές διευθύνσεις γραφείων, πληροφορίες από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ και άλλα στοιχεία που ήταν ήδη διαθέσιμα στο κοινό. Όλες οι πληροφορίες αφαιρέθηκαν αμέσως μόλις εντοπίστηκαν».

Τα αρχεία με τα στοιχεία διάσημων προσώπων

Παρότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων του Φεστιβάλ Tribeca δεν ήταν ευαίσθητο και περιλάμβανε υλικό μάρκετινγκ, δελτία Τύπου και διαφημιστικές εικόνες, υπήρχε ένα εφεδρικό αρχείο με κατάληξη «.dump», το οποίο «περιείχε ενδεχομένως ευαίσθητες πληροφορίες».

Ανάμεσα στα αρχεία υπήρχε ένας φάκελος με την ονομασία «contacts», ο οποίος περιείχε 13.535 καταχωρίσεις, με «ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» γνωστών κινηματογραφιστών, όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και ο Ρον Χάουαρντ. Στη λίστα περιλαμβάνονταν επίσης δημοφιλείς ηθοποιοί, όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Τζένιφερ Λόρενς, η Αντζελίνα Τζολί, ο Μόργκαν Φρίμαν, ο Ράμι Μάλεκ, η Εύα Μέντες και ο Μάικλ Τζ. Φοξ.

Ο Φάουλερ επισήμανε, ωστόσο, ότι σε ορισμένες καταχωρίσεις έλειπαν στοιχεία ή είχαν αναγραφεί τα στοιχεία βοηθών, μάνατζερ ή υπευθύνων δημοσίων σχέσεων, αντί για προσωπικές διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου. «Κανονικά, όταν δημιουργείς ένα αντίγραφο ασφαλείας, δεν το διατηρείς στο ενεργό περιβάλλον λειτουργίας», εξήγησε ο ερευνητής, αναφερόμενος στο λάθος του φεστιβάλ.

«Είτε το αποσυνδέεις από το διαδίκτυο είτε το τοποθετείς σε ξεχωριστή βάση δεδομένων, ώστε να λειτουργεί ως δικλίδα ασφαλείας σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Ένα από τα αρχεία περιείχε περίπου 135.000 επαφές και υποθέτω ότι επρόκειτο για άτομα που είχαν εγγραφεί σε λίστες ενημέρωσης ή είχαν παρακολουθήσει εκδηλώσεις. Οι διασημότητες βρίσκονταν σε ένα αρχείο που ονομαζόταν “contacts” και περιείχε περίπου 13.000 καταχωρίσεις».

Πρόσθεσε ακόμη: «Το Tribeca αμφισβήτησε ότι ορισμένες —όχι όλες— από τις επαφές ενδέχεται να ανήκαν σε μάνατζερ ή βοηθούς, όμως εγώ είδα πολλές προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως λογαριασμούς Google ή Yahoo». Σύμφωνα με τον Φάουλερ, το Φεστιβάλ Tribeca έκανε «ένα ανθρώπινο λάθος, αφήνοντας το εφεδρικό αρχείο μέσα στη βάση δεδομένων, ενώ το αρχείο ήταν σε απλή μορφή κειμένου και δεν ήταν κρυπτογραφημένο».

Όπως εξήγησε, αν το αρχείο ήταν κρυπτογραφημένο, δεν θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό. Ωστόσο, όλα τα δεδομένα ήταν διαθέσιμα σε οποιονδήποτε είχε σύνδεση στο διαδίκτυο. Οποιοσδήποτε μπορούσε να δημιουργήσει λογαριασμό σε μια μηχανή αναζήτησης για συσκευές του Διαδικτύου των Πραγμάτων και να δει τα δεδομένα μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, όπως το Chrome, το Firefox ή το Safari.

Ο κίνδυνος της τεχνητής νοημοσύνης και η αντίδραση του φεστιβάλ

Παρότι το Φεστιβάλ Tribeca έκανε λάθος αφήνοντας τα δεδομένα εκτεθειμένα, ο Φάουλερ επαίνεσε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε μετά την ενημέρωσή του, λέγοντας ότι «ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα και επαγγελματικά». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «δεν είδε αποδείξεις ότι κάποιος άλλος είχε αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα». Όπως εξήγησε, όταν δεδομένα παραμένουν εκτεθειμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως εμφανίζονται αυτόματες αναρτήσεις από εγκληματίες του κυβερνοχώρου, οι οποίοι ζητούν διάφορα ποσά σε bitcoin ως λύτρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τέτοιες ενδείξεις δεν υπήρχαν.

Ο Φάουλερ προειδοποίησε ότι η έκθεση προσωπικών δεδομένων, όπως οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη απειλή στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει κάνει τις μεθόδους ηλεκτρονικής εξαπάτησης πιο εύκολα προσβάσιμες. «Η δημιουργικότητα των εγκληματιών έχει αυξηθεί σε πρωτοφανές επίπεδο. Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει στον καθένα τη δυνατότητα να κάνει πράγματα που παλαιότερα δεν μπορούσαν να κάνουν άνθρωποι χωρίς τεχνικές γνώσεις», ανέφερε.

«Τώρα μπορείς να της δώσεις πληροφορίες και να της ζητήσεις να δημιουργήσει ένα παραπλανητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το Claude, να του ζητήσεις να δημιουργήσει κακόβουλο λογισμικό, να το ενσωματώσεις σε ένα έγγραφο με τη φράση “Δείτε αυτό το αρχείο!” και να το στείλεις σε 135.000 ανθρώπους. Κάποιος είναι βέβαιο ότι θα το ανοίξει. Πρόκειται για ένα πολύ, πολύ σοβαρό ζήτημα».

Ως έμπειρος ερευνητής κυβερνοασφάλειας, ο Φάουλερ υποστηρίζει ότι στόχος του δεν είναι να εκθέτει ή να ντροπιάζει τις εταιρείες, αλλά να τους δείχνει πού βρίσκονται τα τρωτά σημεία τους και να τις βοηθά να βελτιώσουν την ασφάλειά τους, ώστε οι πληροφορίες τους να μην πέσουν στο μέλλον σε λάθος χέρια. «Ο σκοπός της έκθεσης και των ευρημάτων μου δεν είναι να διασύρω οργανισμούς», τόνισε.

«Στατιστικά, οι οργανισμοί που αντιμετωπίζουν ένα περιστατικό διαρροής δεδομένων δεν βιώνουν συνήθως ένα δεύτερο παρόμοιο περιστατικό για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Αυτό συμβαίνει επειδή το θέμα γίνεται βασική προτεραιότητα και διατίθενται πόροι για δοκιμές διείσδυσης και ελέγχους ευπαθειών. Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν συχνά, ιδιαίτερα σε κλάδους που δεν σχετίζονται άμεσα με την τεχνολογία».