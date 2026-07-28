Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέλεξε να περάσει την ονομαστική της εορτή με άρωμα καλοκαιριού, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, μέσα από τις οποίες μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες γεμάτες ανεμελιά, χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση.

Με αφορμή τις εκατοντάδες ευχές που δέχθηκε για τη γιορτή της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όσους της έστειλαν μηνύματα αγάπης, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το μήνυμα: «Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, έρχεστε όλο και πιο κοντά μου.. σας ευχαριστώ πολύ για τις γλυκές ευχές, τις διαδικτυακές αγκαλιές και τις ομορφιές σας!! Κάνατε για άλλη μια φορά τη μέρα μου τόσο ξεχωριστή. Να έχουμε υγεία, χαρά και να είμαστε δυνατοί».

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