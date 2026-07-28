Η θαυμάστρια του Usher που απομακρύνθηκε από τη σκηνή, όταν έδειξε να αισθάνεται άβολα με τις αισθησιακές κινήσεις του τραγουδιστή, έδωσε τη δική της εκδοχή για το περιστατικό που προκάλεσε σάλο.

Η Γκαμπριέλ Σεγιέν έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι η ομάδα του Usher μετέφερε την ίδια και τη μητέρα της, Τία Μπερντ, στον χώρο των VIP πριν από την έναρξη της συναυλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Νάσβιλ του Τενεσί. Αργότερα, η νεαρή γυναίκα ανέβηκε στη σκηνή.

«Καταρχάς, κανείς δεν αρνήθηκε να ανέβει στη σκηνή», έγραψε. «Ήμουν υπέροχη. Νομίζατε ότι δεν θα άφηνα χιλιάδες ανθρώπους να με δουν; Στη μεγάλη οθόνη, εκεί όπου εσείς δεν θα βρεθείτε ποτέ;». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η μητέρα μου και εγώ είχαμε θέσεις στην αρένα. Η ομάδα τους μας πλησίασε και μας μετέφερε στα VIP πριν ακόμη αρχίσει η συναυλία. Είναι το προνόμιο της ομορφιάς, κάτι που εσείς δεν θα γνωρίσετε ποτέ».

Usher fan speaks out about being kicked off stage during steamy performance https://t.co/mHWBa3Vx6N pic.twitter.com/NYbcm2DmN0 — Page Six (@PageSix) July 27, 2026

Η Γκαμπριέλ Σεγιέν υποστήριξε επίσης ότι οι συνεργάτες του Usher δεν την είχαν ενημερώσει για το τι ακριβώς θα συνέβαινε όταν θα ανέβαινε στη σκηνή. «Τι θέλατε δηλαδή, να ανέβω εκεί πάνω και να κάνω σεξ μαζί του;», έγραψε, απαντώντας με έντονο ύφος σε όσους την επέκριναν.

Η θαυμάστρια συνέχισε να υπερασπίζεται τη συμπεριφορά της και μέσα από αναρτήσεις στα Instagram Stories, επιμένοντας ότι η στάση της απέναντι στον 47χρονο Usher δεν ήταν αγενής ή προσβλητική.

«Δεν μπορείτε να μπαίνετε στο διαδίκτυο, να με βρίζετε και να με προσβάλλετε και να περιμένετε από εμένα να παραμείνω ψύχραιμη», ανέφερε. «Μην πιστεύετε ότι θα με εκφοβίσετε για μια εμπειρία που εσείς δεν είχατε».

Η Γκαμπριέλ Σεγιέν μίλησε αναλυτικότερα για το περιστατικό σε συνέντευξή της στον χορευτή του Κρις Μπράουν, Λανς Σαβάλι, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Usher. «Δεν έχω κάτι εναντίον του», δήλωσε. «Απλώς ανέβηκα στη σκηνή».

Όπως εξήγησε, δεν ένιωθε φόβο ή αμηχανία εξαιτίας του πλήθους, καθώς η προσοχή της ήταν στραμμένη αποκλειστικά στον Usher. «Δεν προσέχεις τον κόσμο. Ο Usher βρίσκεται ακριβώς μπροστά μου. Αυτόν κοιτούσα», είπε. «Όλα τα υπόλοιπα έπαψαν να υπάρχουν εκείνη τη στιγμή».

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και η μητέρα της, Τία Μπερντ, η οποία δημοσίευσε στο Facebook μια φωτογραφία της κόρης της μαζί με τη σύζυγο του Usher, Τζένιφερ Γκοϊκοετσέα, μετά την εμφάνιση στη σκηνή.

«Η σύζυγος του Usher και η Γκαμπριέλ Σεγιέν μετά την εμφάνιση στη σκηνή. Εκείνη δεν είναι θυμωμένη, οπότε γιατί είστε εσείς;», έγραψε η Τία Μπερντ.

Στο βίντεο που έγινε viral από τη συναυλία, η Γκαμπριέλ Σεγιέν φαίνεται ιδιαίτερα αμήχανη την ώρα που ο Usher τραγουδά μπροστά της και προσπαθεί να την πείσει να ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι που είχε στηθεί στη σκηνή. «Δεν νομίζω ότι θέλει να βρίσκεται στη σκηνή, έτσι δεν είναι;», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής προς το κοινό.

Λίγο αργότερα, ο Usher απομακρύνθηκε από τη θαυμάστρια και έκανε νόημα στους συνεργάτες του να τη συνοδεύσουν εκτός σκηνής. Κατά τη διάρκεια της αμήχανης στιγμής, ορισμένοι θεατές αντέδρασαν αποδοκιμαστικά.

Ο Usher πραγματοποιεί αυτή την περίοδο περιοδεία με τον Κρις Μπράουν, η οποία ξεκίνησε στις 26 Ιουνίου. Η επόμενη συναυλία τους είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα.