Η Σούρι Νοέλ φέρεται να έχει αποκοπεί πλέον και νομικά από τον πατέρα της, Τομ Κρουζ.

Η 20χρονη κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς αφαίρεσε επίσημα το επώνυμο Κρουζ και το αντικατέστησε με το Νοέλ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Page Six.

Δημόσια έγγραφα δείχνουν ότι η Σούρι Νοέλ εγγράφηκε στους εκλογικούς καταλόγους της Πενσιλβάνια, όπου κατοικεί σήμερα, τον Οκτώβριο του 2024, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο Κάρνεγκι Μέλον.

Η εγγραφή της πραγματοποιήθηκε στην κομητεία Αλεγκένι με το όνομα Σούρι Νοέλ, γεγονός που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υποδηλώνει ότι αυτό είναι πλέον το νόμιμο ονοματεπώνυμό της. Τα δικαστήρια της Πενσιλβάνια επιβεβαίωσαν στο Page Six ότι οι κάτοικοι οφείλουν να χρησιμοποιούν το επίσημο όνομά τους κατά την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους.

Suri Cruise legally severs ties with estranged dad Tom https://t.co/gqF0SLrf6O pic.twitter.com/mYIbzVoGY4 — Page Six (@PageSix) July 27, 2026

Το Page Six αναφέρει επίσης ότι η Σούρι Νοέλ δεν υπέβαλε αίτημα αλλαγής ονόματος στην κομητεία Αλεγκένι. Αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί στη Νέα Υόρκη, προτού εκείνη μετακομίσει στην Πενσιλβάνια για τις σπουδές της.

Πριν από τη μετακόμισή της, η Σούρι Νοέλ ζούσε στη Νέα Υόρκη μαζί με τη μητέρα της, Κέιτι Χολμς. Στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, οι αιτήσεις αλλαγής ονόματος είτε παραμένουν αυτομάτως απόρρητες είτε μπορούν να σφραγιστούν έπειτα από σχετικό αίτημα. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς το όνομα Σούρι Νοέλ έγινε το νόμιμο όνομά της. Ωστόσο, η νεαρή ηθοποιός χρησιμοποιεί δημόσια το συγκεκριμένο επώνυμο εδώ και αρκετά χρόνια.

Η Σούρι Νοέλ, η οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν διατηρεί σχέση με τον Τομ Κρουζ εδώ και μεγάλο μέρος της ζωής της, είχε προκαλέσει για πρώτη φορά σχόλια τον Ιούνιο του 2024. Στο πρόγραμμα της τελετής αποφοίτησής της από το Λύκειο LaGuardia, το όνομά της αναγραφόταν χωρίς το επώνυμο Κρουζ.

Πηγή είχε δηλώσει τότε στο Page Six ότι, επιλέγοντας το Νοέλ —το μεσαίο όνομα της Κέιτι Χολμς—, η Σούρι Νοέλ ήθελε να τιμήσει τη μητέρα της με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο. Η ίδια πηγή είχε υποστηρίξει ότι η τότε έφηβη επιθυμούσε επίσης να αποφεύγει τους παπαράτσι, να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα και να κάνει μια νέα αρχή στο πανεπιστήμιο.

Η Σούρι Νοέλ άρχισε να ασχολείται με την υποκριτική από τα σχολικά της χρόνια, όταν ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μορτίσια Άνταμς στην παράσταση «The Addams Family: A New Musical». Σήμερα σπουδάζει μουσικό θέατρο στη Δραματική Σχολή του Πανεπιστημίου Κάρνεγκι Μέλον. Τον περασμένο Μάρτιο υποδύθηκε την Άντζελ στην παράσταση «Cosmic Microwave Background», μια θεατρική ανάγνωση που παρουσιάστηκε για μία μόνο βραδιά στο New Hazlett Theater του Πίτσμπουργκ.

Αργότερα μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην παράσταση «Midsummer!», μια σύγχρονη εκδοχή του έργου «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Στην παραγωγή συμμετέχουν και άλλοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κάρνεγκι Μέλον, ενώ οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στο Peirce Studio του Trust Arts Education Center στο Πίτσμπουργκ. Η παράσταση «Midsummer!» αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα, στο Φεστιβάλ Fringe του Εδιμβούργου για το 2026.

Η σχέση της Σούρι Νοέλ με τη μητέρα της μετά το διαζύγιο των γονιών της

Ο Τομ Κρουζ, ο οποίος είναι αφοσιωμένο μέλος της Σαϊεντολογίας, και η Κέιτι Χολμς απέκτησαν τη μοναχοκόρη τους τον Απρίλιο του 2006. Οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν επτά μήνες αργότερα.

Μετά το διαζύγιο του πρωταγωνιστή της κινηματογραφικής σειράς «Top Gun» και της ηθοποιού της σειράς «Dawson’s Creek», τον Αύγουστο του 2012, η Σούρι Νοέλ παρέμεινε με τη μητέρα της. Η Κέιτι Χολμς έχει δηλώσει τα τελευταία χρόνια ότι εκείνη και η κόρη της «κατά κάποιον τρόπο μεγάλωσαν μαζί».