Η Τζούλια Ρόμπερτς εθεάθη τη Δευτέρα στο Σαν Βάλεϊ του Άινταχο μαζί με ένα από τα τρία παιδιά της, την κόρη της, Χέιζελ Μόντερ.

Η 58χρονη ηθοποιός, η οποία παρευρέθηκε το Σάββατο στον γάμο της ανιψιάς της, Έμα Ρόμπερτς, και η 21χρονη κόρη της, που της μοιάζει πολύ, επέλεξαν άνετα σύνολα για την έξοδό τους, όπως αναφέρει η Daily Mail. Η Τζούλια Ρόμπερτς φορούσε ένα μαύρο φόρεμα μέχρι το γόνατο και σαγιονάρες. Η κόρη της, Χέιζελ Μόντερ, φορούσε ένα ασπρόμαυρο καρό κάπρι παντελόνι, μαύρο μπλουζάκι και μαύρη ζακέτα, τα οποία συνδύασε με σκουρόχρωμες μπαλαρίνες.

Julia Roberts steps out with lookalike daughter Hazel, 21, after attending niece Emma Roberts's wedding https://t.co/GN33KXUUMe — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 27, 2026

Εκτός από τη Χέιζελ Μόντερ, η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ έχουν αποκτήσει τον δίδυμο αδελφό της, Φινέους Μόντερ, καθώς και τον 18χρονο γιο τους, Χένρι Μόντερ. Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ παντρεύτηκαν το 2002 και στη συνέχεια απέκτησαν τα τρία παιδιά τους.

Ο ρομαντικός γάμος της Έμα Ρόμπερτς με τον Κόντι Τζον στο Άινταχο

Η ανιψιά της πρωταγωνίστριας της ταινίας «Pretty Woman», Έμα Ρόμπερτς, παντρεύτηκε τον Κόντι Τζον σε μια ρομαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο. Πατέρας της Έμα Ρόμπερτς είναι ο Έρικ Ρόμπερτς, αδελφός της Τζούλια Ρόμπερτς.

Η 35χρονη ηθοποιός της σειράς «American Horror Story» και ο 36χρονος Κόντι Τζον αντάλλαξαν όρκους σε υπαίθρια τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο οικογενειακό κτήμα του ηθοποιού στο Σαν Βάλεϊ, σύμφωνα με το TMZ και το Page Six.

Η Έμα Ρόμπερτς, η οποία στο παρελθόν είχε διαλύσει τον αρραβώνα της με τον Έβαν Πίτερς, επέλεξε ένα κατά παραγγελία λευκό νυφικό με ασύμμετρα μανίκια, σχεδιασμένο από τη Μονίκ Λιλιέ, σύμφωνα με το περιοδικό Vogue. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πεντάχρονος γιος της Έμα Ρόμπερτς, Ρόουντς, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφό της, Γκάρετ Χέντλαντ, ήταν εκείνος που τη συνόδευσε μέχρι το σημείο της τελετής.