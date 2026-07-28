Το μονόπετρο των αρραβώνων τους παρέλαβαν ξανά η Άντζελα Νικολάου και ο Ιβάν Κουζνέτσοφ, οι οποίοι είχαν συλληφθεί μετά την παράτολμη ανάβασή τους στην κορυφή του Empire State Building. Το ζευγάρι ευχαρίστησε μάλιστα τις εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν για τη βοήθειά τους στην επιστροφή του κοσμήματος και των προσωπικών του αντικειμένων.

Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Ιβάν Κουζνέτσοφ αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μία ημέρα μετά την ανάβασή τους στο Empire State Building. Ωστόσο, είχαν υποστηρίξει ότι το εντυπωσιακό δαχτυλίδι παρέμενε σε αστυνομικό τμήμα μαζί με τις τραπεζικές κάρτες και τα διαβατήριά τους.

Daredevils arrested after scaling Empire State Building in wild NYC engagement stunt finally get ring back https://t.co/XPSEs8NMPd pic.twitter.com/cSrq3qeDoG — New York Post (@nypost) July 27, 2026

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Άντζελα Νικολάου δημοσίευσε φωτογραφίες του μονόπετρου, αλλά και στιγμιότυπα από την ανάβασή τους την 1η Ιουλίου. «Πήραμε πίσω το δαχτυλίδι!», έγραψε, προσθέτοντας: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον εισαγγελέα! Πήραμε επίσης πίσω όλα όσα βλέπετε στη φωτογραφία, μαζί με τις τραπεζικές κάρτες και τα διαβατήριά μας. Μόλις σήμερα πρόσεξα τη χάραξη στο δαχτυλίδι: “Οι πραγματικές δυνατότητές σου βρίσκονται στην άλλη πλευρά του φόβου”».

Κατά τη διάρκεια της ανάβασής τους, σε ύψος μεγαλύτερο των 300 μέτρων, οι δύο σύντροφοι ξεδίπλωσαν ένα πανό με το μήνυμα: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για τη δύναμη, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη».

Παρά την ευχάριστη εξέλιξη με την επιστροφή του δαχτυλιδιού, η δικαστική περιπέτεια του ζευγαριού δεν έχει ολοκληρωθεί, όπως αναφέρει η New York Post. Οι δυο τους αναμένεται να εμφανιστούν ξανά ενώπιον του δικαστηρίου στις 24 Αυγούστου, ενώ σε περίπτωση καταδίκης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και επτά ετών. Μεταξύ των κατηγοριών που τους αποδίδονται περιλαμβάνονται η διάρρηξη, η έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο και η πρόκληση φθορών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι παραβίασε μια μεταλλική πύλη στον 102ο όροφο, που αποτελεί το υψηλότερο σημείο του κτιρίου στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, και κατάφερε να φτάσει στον 103ο όροφο, ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εργασίες συντήρησης. Βίντεο από την κορυφή του εμβληματικού ουρανοξύστη αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Άντζελας Νικολάου, καταγράφοντας τη θέα που αντίκρισαν από το επικίνδυνο σημείο.

Η επίτροπος της αστυνομίας, Τζέσικα Τις, συνεχάρη τους αστυνομικούς που πραγματοποίησαν τη σύλληψη, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μια εικόνα από το έργο της Μονάδας Εκτάκτων Υπηρεσιών μας. Ο Θεός να προστατεύει αυτούς τους αστυνομικούς».

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Τζέισον Κρίνσκι, υποστήριξε από την πλευρά του ότι οι κατηγορίες είναι υπερβολικές και πως δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων. «Ακόμη και οι ίδιοι οι άνθρωποι του Empire State Building δήλωσαν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τους ενοίκους, τους επισκέπτες του παρατηρητηρίου ή οποιονδήποτε άλλον μέσα στο κτίριο», ανέφερε. «Ήταν ένα μήνυμα αγάπης», πρόσθεσε, σχολιάζοντας για την πρόταση γάμου: «Εκείνη δεν είπε “όχι”. Αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσουμε».

Η Άντζελα Νικολάου και ο Ιβάν Κουζνέτσοφ είχαν πρωταγωνιστήσει το 2024 στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Skywalkers: A Love Story», το οποίο έκανε πρεμιέρα την ίδια χρονιά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance.