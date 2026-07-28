Ο Γιάννης Στάνκογλου θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην κόρη του, Φοίβη, η οποία συμπλήρωσε τα 17 της χρόνια. Με αφορμή τα γενέθλιά της, ο ηθοποιός ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία τους από την παραλία, στην οποία εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «Only seventeen».

Η Φοίβη είναι ένα από τα δύο παιδιά που απέκτησε ο Γιάννης Στάνκογλου με τη σκηνοθέτρια Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν, καθώς έχουν ακόμη έναν γιο, τον Φίλιππο. Αν και το ζευγάρι έχει ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, εξακολουθεί να συνεργάζεται αρμονικά και να βάζει πάνω από όλα τις ανάγκες και την καθημερινότητα των παιδιών του.

Ο ηθοποιός έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη στενή σχέση που διατηρεί με τα παιδιά του και στη σημασία που έχει για εκείνον να περνά χρόνο μαζί τους. «Δεν θα μπορούσα με τίποτα να είμαι με μια γυναίκα που θα τσίνιζε για τον χρόνο που περνάω με τα παιδιά μου», είχε δηλώσει, υπογραμμίζοντας πως η πατρότητα αποτελεί βασικό κομμάτι της ζωής και των προτεραιοτήτων του.