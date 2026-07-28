Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε σε πανηγύρι όπου τραγουδούσε η Χαρά Βέρρα και διασκέδασε μέχρι αργά. Μάλιστα, η γνωστή τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή και πλησίασε το τραπέζι του, ερμηνεύοντας από κοντά αγαπημένα τραγούδια.

Το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, η Χαρά Βέρρα εμφανίστηκε στα Καμένα Βούρλα μαζί με τον Γιάννη Τσαπρούνη και τον Βασίλη Σαλέα. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να ανεβαίνει στην πίστα και να τραγουδά, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα η Χαρά Βέρρα κάθεται δίπλα του στο τραπέζι.

Οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί το «Υπάρχω», προτού η Χαρά Βέρρα συνεχίσει με ακόμη περισσότερες γνωστές επιτυχίες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε στο πλευρό της, απολαμβάνοντας εμφανώς τη ζωντανή μουσική και το ιδιαίτερο στιγμιότυπο.

«Ευχαριστούμε θερμά τον μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη για την παρουσία του στο χθεσινό πανηγύρι μας στα Καμένα Βούρλα, και για την υπέροχη βραδιά που περάσαμε μαζί με τον Βασίλη Σαλέα!», σημείωσε η Χαρά Βέρρα στο προφίλ της στο Instagram.