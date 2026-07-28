Στη Μύκονο βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Εύη Βατίδου, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα. Το πρώην μοντέλο επέλεξε το κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η ίδια περνά αρκετές ώρες στην παραλία, απολαμβάνοντας τον λαμπερό ήλιο και τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Με χαλαρή διάθεση και καλοκαιρινό στιλ, δείχνει να χαίρεται κάθε στιγμή της παραμονής της στο νησί.

Η Εύη Βατίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram δύο φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με μπικίνι, απολαμβάνοντας τις ξέγνοιαστες στιγμές της στη Μύκονο. Με φόντο το καλοκαιρινό τοπίο και τη θάλασσα, έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της και έδειξε πως βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση.

Η Μύκονος αποτελεί αγαπημένο προορισμό για πολλούς επώνυμους, καθώς συνδυάζει μοναδικές παραλίες, έντονη διασκέδαση και γραφικά τοπία. Η Εύη Βατίδου φαίνεται πως βρήκε εκεί την ιδανική ευκαιρία για ξεκούραση και ανανέωση.