Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Σαμ Χιούαν, γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως Τζέιμι Φρέιζερ στη δημοφιλή σειρά Outlander, αποκάλυψε ότι στα πρώτα χρόνια των γυρισμάτων οι ηθοποιοί ενδέχεται να δέχονταν πιέσεις για να συμμετάσχουν σε γυμνές σκηνές, ακόμη κι όταν δεν ένιωθαν άνετα.

Μιλώντας στο Pitlochry Festival Theatre σε συζήτηση με τον επίσης Σκωτσέζο ηθοποιό Άλαν Κάμινγκ, ο 46χρονος ανέφερε ότι η διαπραγμάτευση γύρω από τις σκηνές γυμνού «δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη», ενώ εξήγησε πως τα τελευταία δώδεκα χρόνια ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι οικείες σκηνές έχει αλλάξει σημαντικά.

Όπως είπε, όταν ξεκίνησε το Outlander το 2014 δεν υπήρχαν συντονιστές οικείων σκηνών (intimacy coordinators), με αποτέλεσμα οι ηθοποιοί να καλούνται να διαχειριστούν μόνοι τους τέτοιες καταστάσεις.

«Στην πραγματικότητα, τολμώ να πω ότι ίσως ακόμη και να μας εξανάγκαζαν να κάνουμε γυμνό όταν δεν ήμασταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χιούαν θυμήθηκε επίσης ότι στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, ακόμη και στις οντισιόν, του ζητούσαν να βγάλει τα ρούχα του ή να φιλήσει άτομα που μόλις είχε γνωρίσει.

«Σας διαβεβαιώνω ότι σήμερα δεν είναι έτσι. Ήταν απλώς μια διαφορετική εποχή», ανέφερε.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε ως τη δυσκολότερη στιγμή της καριέρας του τη σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας του, Τζέιμι Φρέιζερ, αιχμαλωτίζεται, βασανίζεται και βιάζεται.

«Ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Τα γυρίσματα κράτησαν πολλές ημέρες επειδή επρόκειτο για μια πολύ μεγάλη σκηνή. Ήταν φρικτό να το ζήσεις ως ηθοποιός, όμως όταν τέτοιες ιστορίες προσεγγίζονται με σεβασμό μπορούν να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στο κοινό», είπε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ο χώρος της τηλεόρασης και του κινηματογράφου έχει αλλάξει σημαντικά, τονίζοντας πως η παρουσία των intimacy coordinators αποτελεί πλέον μια σημαντική δικλείδα προστασίας για τους ηθοποιούς.

Η εταιρεία Sony Pictures Television, που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του Outlander, κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Χιούαν, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση.