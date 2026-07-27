Η επιστροφή του Χουάν Κάρλος στη Μαγιόρκα ύστερα από οκτώ χρόνια έγινε αθόρυβα, όμως δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας ταξίδεψε από τη Γενεύη στην Πάλμα για να παραστεί στον εορτασμό των 80ών γενεθλίων του στενού του φίλου και επιχειρηματία Μιγκέλ Άριας, πραγματοποιώντας μία σύντομη επίσκεψη που κράτησε μόλις μία ημέρα.

Η ιδιωτική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό εστιατόριο Flanigan, στο Πουέρτο Πορτάλς, σημείο με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς αποτελούσε αγαπημένο προορισμό του στα χρόνια που περνούσε τα καλοκαίρια του στο νησί.

Συνάντηση με τη βασίλισσα Σοφία, αλλά όχι διαμονή στο Μαριβέντ

Κατά την παραμονή του στην Πάλμα, ο Χουάν Κάρλος επισκέφθηκε το Ανάκτορο του Μαριβέντ, όπου συνάντησε τη βασίλισσα Σοφία και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που βρίσκονταν εκεί για τις θερινές διακοπές.

Ωστόσο, δεν παρέμεινε στο παλάτι για τη νύχτα. Όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, μετά τη συνάντηση αποχώρησε και φιλοξενήθηκε στο σπίτι στενού φίλου του, πριν εγκαταλείψει τη Μαγιόρκα το επόμενο πρωί.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε συζητήσεις, χωρίς όμως να συνοδεύεται από αναφορές περί οικογενειακής έντασης.

Τι αναφέρει ο ισπανικός Τύπος

Σύμφωνα με το Vanitatis, ο πρώην μονάρχης επιδίωξε να διατηρήσει διακριτικό χαρακτήρα στο ταξίδι του και απέφυγε να ενημερώσει ακόμη και αρκετούς φίλους ή γνωστούς, ώστε η παρουσία του στο νησί να περάσει όσο το δυνατόν πιο απαρατήρητη. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η παραμονή του διήρκεσε μόλις μία νύχτα πριν αναχωρήσει για άλλον ευρωπαϊκό προορισμό.

Παράλληλα, άλλα ισπανικά μέσα επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη μη διανυκτέρευσή του στο Μαριβέντ και στις σχέσεις του με τη βασίλισσα Σοφία.

Οι σχέσεις με τη Σοφία και η επιλογή να μένει σε σπίτια φίλων

Σύμφωνα με τα ισπανικά βασιλικά ρεπορτάζ, ο Χουάν Κάρλος και η βασίλισσα Σοφία εξακολουθούν να διατηρούν μια σχέση που χαρακτηρίζεται ως τυπική και πολιτισμένη, με αμοιβαίο σεβασμό. Δεν ζουν ούτε ταξιδεύουν μαζί, ωστόσο συναντώνται σε οικογενειακές περιστάσεις όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η απόφαση του πρώην βασιλιά να μην κοιμηθεί στο Μαριβέντ φαίνεται να εντάσσεται στη στάση που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Από τότε που εγκαταστάθηκε εκτός Ισπανίας, αποφεύγει σχεδόν συστηματικά να διανυκτερεύει σε επίσημες βασιλικές κατοικίες.

Ισπανικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η επιλογή αυτή αποσκοπεί στο να μην προσδίδεται πολιτικός ή θεσμικός συμβολισμός στις επισκέψεις του στη χώρα. Για τον λόγο αυτό, στις περισσότερες μετακινήσεις του στην Ισπανία επιλέγει να φιλοξενείται σε κατοικίες στενών φίλων ή συνεργατών, πρακτική που ακολούθησε και στη σύντομη επίσκεψή του στη Μαγιόρκα.