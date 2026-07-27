Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τοποθετήθηκε δημόσια για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν περιοχές της Ευρώπης, εκδίδοντας ανακοίνωση κατά τη διάρκεια των οικογενειακών του διακοπών.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέφερε:

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο»

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις δυνάμεις που επιχειρούν στα μέτωπα των φωτιών, σημειώνοντας:

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες προς τους πυροσβέστες, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους εθελοντές που εργάζονται ακούραστα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες»

Η αναφορά στο κλίμα και η περιβαλλοντική δράση

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στάθηκε στη σύνδεση των φαινομένων αυτών με τις ευρύτερες περιβαλλοντικές μεταβολές:

«Τα γεγονότα αυτά αποτελούν μια ξεκάθαρη υπενθύμιση των προκλήσεων που δημιουργεί ένα ολοένα και πιο ακραίο κλίμα, καθώς και της σημασίας να προστατεύσουμε τόσο τους ανθρώπους όσο και τη φύση»

Η συγκεκριμένη παρέμβαση ευθυγραμμίζεται με την περιβαλλοντική δραστηριότητα που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια. Το 2020 προχώρησε στη δημιουργία του Earthshot Prize, ενός διεθνούς θεσμού που στοχεύει στην ανάδειξη και χρηματοδότηση προτάσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και την προστασία του οικοσυστήματος.

Σε ανάλογο πλαίσιο κινείται εδώ και δεκαετίες και ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος τάσσεται σταθερά υπέρ της οικολογικής ισορροπίας, υιοθετώντας παράλληλα πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας.