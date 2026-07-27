Η πριγκίπισσα Σαρλίν προχώρησε στη συμβολική φωταγώγηση που πραγματοποιήθηκε στο Πριγκιπικό Παλάτι του Μονακό έχοντας ως οδηγό μια διπλή οικογενειακή τραγωδία που σημάδεψε τη ζωή της.

Η εικόνα με τους πέτρινους πύργους της βασιλικής κατοικίας να «λούζονται» στο μπλε φως για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Πνιγμών συνδέεται άμεσα με τις προσωπικές απώλειες που βίωσε η πρώην αθλήτρια.

Όπως γνωστοποίησε το Παλάτι στο Instagram: «Φωταγώγηση του Πριγκιπικού Παλατιού με μπλε χρώμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Πνιγμών»

Ο πνιγμός του 5χρονου ξαδέλφου της

Η πρώτη και πιο καθοριστική απώλεια σημειώθηκε κατά την παιδική της ηλικία, όταν ο πεντάχρονος ξάδελφός της, Ρίτσαρντ, έχασε τη ζωή του σε ποτάμι κοντά στο σπίτι του θείου της.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Ouest-France», η πριγκίπισσα Σαρλίν περιέγραψε το βαρύ αυτό περιστατικό:

«Είναι ένα ζήτημα που με αγγίζει βαθιά, όχι μόνο ως κολυμβήτρια. Όταν ήμουν παιδί, ο ξάδελφός μου, ο Ρίτσαρντ, πνίγηκε σε ένα ποτάμι πολύ κοντά στο σπίτι του θείου μου. Ήταν μόλις πέντε ετών. Ήταν καταστροφικό. Δεν πιστεύω ότι αυτός ο πόνος θα φύγει ποτέ»

Παράλληλα, η ίδια συμπλήρωσε για τον αντίκτυπο που αφήνουν τέτοια συμβάντα:

«Πίσω από κάθε θύμα δεν υπάρχει μόνο μια ζωή που χάθηκε, αλλά και μια οικογένεια που έχει καταρρεύσει»,τονίζοντας πως το νερό «πρέπει να παραμένει ένας τόπος χαράς και όχι πένθους».

Το δεύτερο περιστατικό και η εκπαίδευση των παιδιών της

Η αποφασιστικότητά της για δράση ενισχύθηκε το 2018, όταν η μόλις 19 μηνών κόρη στενών φίλων της πνίγηκε πέφτοντας σε πισίνα γειτονικού κήπου.

Μιλώντας στο περιοδικό «Point de Vue», η πριγκίπισσα Σαρλίν σημείωσε: «Το μικρό κορίτσι συνήθιζε να πηγαίνει στον κήπο των γειτόνων και εκείνη τη μοιραία ημέρα πρέπει να έπεσε στην πισίνα».

Για τις δραματικές εκείνες στιγμές, σημείωσε: «Όταν τη βρήκαν, ήταν ήδη πολύ αργά. Τίποτα δεν μπορούσε να επαναφέρει το μωρό τους στη ζωή και δεν μπορώ καν να φανταστώ τον πόνο που ένιωσαν και οι δύο εκείνη τη στιγμή»

Αυτά τα βιώματα οδήγησαν την πριγκίπισσα Σαρλίν να μεριμνήσει ώστε τα δίδυμα παιδιά της, ο πρίγκιπας Ζακ και η πριγκίπισσα Γκαμπριέλα, να αποκτήσουν από νωρίς πλήρη εξοικείωση με το νερό. Τα δύο παιδιά παρακολούθησαν μαθήματα κατάδυσης και διάσωσης στη Ναυτική Ακαδημία του Μονακό, ενώ συμμετείχαν και στο πρόγραμμα «Seadventures Summer Camp».

Παράλληλα, μέσω του Ιδρύματος «Πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό» που λειτουργεί από το 2012, χρηματοδοτούνται δωρεάν μαθήματα κολύμβησης και εκπαιδεύσεις ναυαγοσωστών, με την ίδια να αντιμετωπίζει την ασφάλεια στο νερό ως θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε παιδί.