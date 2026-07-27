Ο Λάκης Λαζόπουλος τοποθετήθηκε σχετικά με την τουριστική εξέλιξη και τις πολεοδομικές αλλαγές στην Πάρο, δημοσιεύοντας κείμενο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αναφερόμενος στην εικόνα του νησιού και στις συζητήσεις με κατοίκους και επισκέπτες, εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία της περιοχής τα επόμενα χρόνια:

«Κυριακή βράδυ συζητάμε εδώ με ανθρώπους που άλλοι μένουν, άλλοι διαμένουν και άλλοι πρωτάρηδες εδώ στην Πάρο. Μπράβο λένε που έχετε τόσο κόσμο, δουλεύουν όλα τα μαγαζιά, έχετε βελτιώσει πολύ το φαγητό, τις όψεις των μαγαζιών, έχετε φροντίσει την εικόνα! Αυτή η Πάρος όμως βάζει σοβαρή υποψηφιότητα στην απαξίωση της ,σε όχι πολλά χρόνια από τώρα.»

Οι ξαπλώστρες και οι οικοδομικές άδειες

Συνεχίζοντας την ανάρτησή του, ο Λάκης Λαζόπουλος στάθηκε μεταξύ άλλων στο ζήτημα της κατάληψης των ακτών:

«Έχουν αυξηθεί τρομερά οι ξαπλώστρες ακριβώς για να δείξουν στους κατοίκους που πέρυσι ξεκίνησαν το κίνημα της πετσέτας, ότι στην χώρα αυτή ισχύει ο νόμος του ισχυρού και κυρίως του κολλητού της κυβέρνησης και των νόμων που σαν πλαστελίνες παίρνουν το σχήμα που γουστάρει η εξουσία . Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς ποιος είναι αυτός που έχει το θάρρος να απλώνει ξαπλώστρες στην Τρυπητή.»

Η οικιστική ανάπτυξη και οι υποδομές

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο έργο στην περιοχή Κολυμπήθρες, συνδέοντάς το με την αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο, την προσέλευση των πλοίων και τα έργα στο αεροδρόμιο και αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Μπήγονται βαθιά τα θεμέλια της Μύκονοποίησης της Πάρου και της διάλυσης της μαγείας της Νάουσας ,η οποία μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα παζάρι βοής τα τελευταία χρόνια της δόξας της !Με ασυγκράτητους ρυθμούς οδηγούμαστε στην απαξίωση της ομορφιάς και της ανάπτυξης που είναι ωραία και θεμιτά και που τα αξίζει το νησί αυτό.»