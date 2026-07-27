Ο Γιώργος Κακοσαίος προχώρησε σε αποκαλύψεις για την κατάσταση της υγείας του και την ψυχολογική πίεση που βίωσε την περασμένη χρονιά εξαιτίας ενός θέματος που εμφανίστηκε στη φωνή του.

Μιλώντας στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά, ο τραγουδιστής εξήγησε πώς ξεκίνησε η ταλαιπωρία του, τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, αλλά και το ξέσπασμα που είχε κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε:

«Είχα ένα θέμα με τη φωνή μου το περασμένο καλοκαίρι. Είχε ξεκινήσει από τον χειμώνα και το καλοκαίρι έγινε ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά τα ‘κοκοράκι’. Δεν ήξερα από τι είναι. Είχα πάει σε γιατρούς και δεν μου έβρισκαν τίποτα. Ήταν ψυχολογικό, γιατί έχουν εξαφανιστεί πλέον.

Το περασμένο καλοκαίρι δεν άντεξα κάποια στιγμή, γυρνάω από το πρώτο μου πρόγραμμα στο Fantasia που ήμουν με τον Πάνο Κιάμο, μπαίνω στο καμαρίνι και κλείνομαι στην τουαλέτα. Δεν ήθελα να δω κανένα και τίποτα και βάζω τα κλάματα. Αυτό το θυμάμαι ακόμα και τώρα»

Η αντιμετώπιση του άγχους και η βελτίωση

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση και το στρες, προκειμένου να ξεπεράσει το συγκεκριμένο εμπόδιο στην καθημερινότητά του.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ήταν άσχημη περίοδος για εμένα. Με το κλάμα δεν λύθηκε το πρόβλημά μου. Ήταν με άλλες ενέργειες που έκανα. Προσευχές στον Θεό, στην Παναγίτσα. Σιγά-σιγά προσπάθησα να αλλάξω mood.

Σίγουρα ήταν το άγχος μου. Όταν ξεκίνησα το μαγαζί, στο Lux, σιγά-σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται τα ‘κοκοράκια’. Όταν ένιωσα καλά»