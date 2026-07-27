Η ιστορία του γίγαντα της μουσικής Τζον Λένον και της συντρόφου του Γιόκο Όνο όπως αυτή αποτυπώθηκε μέσα από το «Imagine» των είκοσι και πλέον εκατομμυρίων αντίτυπων σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθεί να είναι προς πώληση και ταυτόχρονα σε μια τιμή που φανερώνει περίτρανα ότι τα είδωλα του παλαιού καιρού έχουν δώσει την σκυτάλη σε εκείνα της νέας εποχής, με ότι συνεπάγεται και σημαίνει αυτό.

Σημεία των καιρών ή ξεθώριασμα της άλλοτε παντοτινής αίγλης του πιο διάσημου σκαθαριού, μιας και όλη η συλλογή με μουσειακά πλέον κομμάτια που αντικατοπτρίζουν μια ολόκληρη εποχή, την εποχή των λουλουδιών, την εποχή του Γούντστοκ, την εποχή που ο Τζόντι Λένον τραγουδούσε «Φανταστείτε ότι δεν υπάρχει παράδεισος, Είναι εύκολο αν το προσπαθήσεις, Καμία κόλαση από κάτω μας, Φανταστείτε όλους τους ανθρώπους, Ζώντας για σήμερα», πωλείται έναντι του ποσού των 499 χιλιάδων δολαρίων !

Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτή η συλλογή που έχει βγει προς πώληση από τον αμερικανικό οίκο «Motorcars with Style» έναντι του ποσού των 438 χιλιάδων ευρώ περίπου με τις σημερινές ισοτιμίες;

Η Συλλογή «Imagine» αποτελείται από μια σπάνια και άκρως συλλεκτική ομάδα αντικειμένων που είναι στενά συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Αντικειμένων που ταυτόχρονα είναι εμπνευσμένα από τον κόσμο του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο.

Περιλαμβάνει την Bentley Arnage RL της Γιόκο Όνο που ήταν αγορασμένη καινούργια από την ίδια έναντι σχεδόν 300.000 δολαρίων, το αυτοκίνητο μύθο και ταυτόχρονα «αφιέρωμα», που δεν είναι άλλο από τη ψυχεδελική Rolls-Royce του Τζον Λένον , καθώς και το μοναδικό «Marcie Ziv Art Car», το οποίο δημιουργήθηκε αφού η καλλιτέχνης είδε τη διάσημη Rolls του Λένον και την ερμήνευσε μέσα από το δικό της όραμα του «Love Car» του «Αυτοκινήτου της Αγάπης.

Η συλλογή ολοκληρώνεται με ένα πιάνο με ουρά Steinway περιορισμένης έκδοσης, το οποίο βασίζεται στο πιάνο που χάρισε ο Τζον στη Γιόκο για τα γενέθλιά της, με το οποίο το ζευγάρι δημιούργησαν μαζί το τραγούδι «Imagine». Εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματης αναπαραγωγής που εκτελεί το κομμάτι «Imagine», λειτουργεί τόσο ως μουσικό όργανο όσο και ως ένα εντυπωσιακό κομμάτι-αφιέρωμα.

Πρόκειται ίσως για την πληρέστερη ίσως και μοναδική βρετανική συλλογή 4 αντικειμένων, αντάξια μουσείου και εμπνευσμένη φυσικά από τους Beatles. Στην αγγελία της πώλησης αναφέρεται ότι η συλλογή ανήκει σε ένα και μόνο ιδιώτη και αποτελεί καρπό αναζήτησης 50 ετών, ενώ συγκεντρώνει μια εξαιρετική ομάδα οχημάτων Rolls-Royce και Bentley, καθώς και αντικειμένων που σχετίζονται με το θρυλικό σκαθάρι και τη σύζυγο του. Αντικειμένων επιλεγμένων για την ιστορία, τη σπανιότητα και την πολιτιστική τους σημασία.

Αναλυτικά τα κομμάτια της συλλογής «Imagine» περιλαμβάνουν :

Μια Rolls Royce του 1967, το μοντέλο Limousine Mulliner Park Ward. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο -αφιέρωμα στον John Lennon. Πωλήθηκε αρχικά από την H.R. Owen και κατασκευάστηκε με τις ίδιες προδιαγραφές Mulliner Park Ward όπως η διάσημη «ψυχεδελική» Phantom V του 1965 που ανήκε στον John Lennon.

Μια Bentley Arnage RL του 2002 με το μακρύ μεταξόνιο, οι περίφημες “long” με εξωτερικό χρώμα Black Sapphire και εσωτερικό Autumn. Η πρώην ιδιοκτήτρια Yoko Ono Lennon είχε πραγματοποιήσει μόνο 44.100 χιλιάδες χιλιόμετρα με αυτό το αυτοκίνητο.

Ένα πιάνο με ουρά Steinway & Sons, περιορισμένης έκδοσης, σειρά John Lennon «Imagine» μοντέλο Grand Piano A περιορισμένης έκδοσης του 2015 (αρ. σειράς 595780), με το αντίστοιχο κάθισμα. Κατασκευάστηκαν μόνο 25 κομμάτια, σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ το εν λόγω περιλαμβάνει αναβάθμιση με το σύστημα αυτόματης αναπαραγωγής QRS.

Μια Rolls Royce Silver Shadow II «Marcie Ziv Art Car» με 66.559 χιλιάδες χιλιόμετρα. Αυτή η Rolls Royce με το τιμόνι στα αριστερά φιλοτεχνήθηκε στο χέρι από την καλλιτέχνιδα Marcie Ziv και έχει παρουσιαστεί σε διάφορα περιοδικά. Αυτό το μοναδικό, χειροποίητα διακοσμημένο και περιορισμένης έκδοσης Silver Shadow εντάχθηκε στη συλλογή πριν από περίπου 4 χρόνια, όταν αγοράστηκε από τον ιδιοκτήτη της εν λόγω συλλογής.