Ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκε στη Ρήνεια της Μυκόνου για μπάνιο με φουσκωτή σαμπρέλα, κάνοντας μια σύντομη απόδραση από την Τήνο, όπου περνά μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών πριν την επιστροφή στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο παρουσιαστής κινείται στις Κυκλάδες με το σκάφος του, μοιραζόμενος με τους ακολούθους του στο Instagram στιγμιότυπα από τις θαλάσσιες διαδρομές και τις στάσεις του στα νησιά.

Τα στιγμιότυπα από τον Βώλακα και τη Ρήνεια

Πριν από τη θαλάσσια εξόρμηση στη Ρήνεια, ο ίδιος είχε αναρτήσει μια φωτογραφία από την περιοχή Βώλακας της Τήνου, στην οποία εικονίζεται να κρατά ένα μεγάλο δρεπάνι, σημειώνοντας: «Και όποιον πάρει ο “χάρος”»

Λίγο αργότερα, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ακολούθησε νέα δημοσίευση μέσα από τη θάλασσα, την οποία συνόδευσε με τη φράση:

«Εδώ… στο φουσκωτό»