Η Αθηνά Παντελίδου επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μία νέα ανάρτηση αφιερωμένη στον Παντελή Παντελίδη, δημοσιεύοντας φωτογραφία του αδικοχαμένου τραγουδιστή και συνοδεύοντάς την με λόγια που συγκίνησαν όσους την είδαν.

Η μητέρα του έγραψε: «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω», διατηρώντας αναλλοίωτη τη συνήθεια να εκφράζει δημόσια τη σκέψη και την αγάπη της για τον γιο της.

Η ανάρτηση που προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια

Η νέα δημοσίευση ανέβηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου και, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, συγκέντρωσε πλήθος σχολίων από ανθρώπους που εξακολουθούν να θυμούνται τον Παντελή Παντελίδη.

Η Αθηνά Παντελίδου επιλέγει συχνά να μοιράζεται φωτογραφίες και προσωπικά μηνύματα για τον γιο της, με τις δημοσιεύσεις της να προκαλούν κάθε φορά έντονη ανταπόκριση από το κοινό.

Η απώλεια που σημάδεψε την ελληνική μουσική

Ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του στις 18 Φεβρουαρίου 2016, σε ηλικία 32 ετών, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης η Φρόσω Κυριάκου και η Μίνα Αρναούτη, οι οποίες τραυματίστηκαν.