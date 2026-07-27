Ο αρραβωνιαστικός της Σιένα Μίλερ, Όλι Γκριν, μοιράστηκε το Σαββατοκύριακο μια σπάνια φωτογραφία της δίχρονης κόρης τους, καθώς και ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο της ηθοποιού.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Layer Cake» έχει αποκτήσει δύο παιδιά με το μοντέλο, ενώ είναι επίσης μητέρα της Μάρλοου Στάριτζ, την οποία απέκτησε από την προηγούμενη σχέση της με τον ηθοποιό Τομ Στάριτζ.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Όλι Γκριν, η δίχρονη κόρη τους, το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό, κάθεται μπροστά από ένα πιάνο. Τα σγουρά μαλλιά της καλύπτουν το πρόσωπό της, καθώς το ζευγάρι εξακολουθεί να προστατεύει την ιδιωτικότητά της.

Σε άλλο στιγμιότυπο, η Σιένα Μίλερ εμφανίζεται ιδιαίτερα κομψή, φορώντας τζιν παντελόνι, τζιν μπουφάν και ένα άνετο μπλουζάκι.

Η Σιένα Μίλερ ανακοίνωσε την τρίτη εγκυμοσύνη της τον Δεκέμβριο, όταν εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά στα Fashion Awards.

Οπως αναφέρει η Daily Mail, τον Μάιο αποκάλυψε ότι κοιμάται ελάχιστα, καθώς επέστρεψε στη δουλειά μόλις τρεις εβδομάδες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Μιλώντας στην εκπομπή «The Tonight Show» με τον Τζίμι Φάλον, αναφέρθηκε στην προσαρμογή της στη νέα οικογενειακή πραγματικότητα, αλλά και στο δύσκολο ταξίδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση της νέας της ταινίας δράσης, «Jack Ryan: Ghost War».

«Νιώθω ότι ακόμη και το να σχηματίσω ολοκληρωμένες προτάσεις είναι λίγο δύσκολο. Κοιμάμαι ελάχιστα, αλλά είμαι τρελά ερωτευμένη με το μωρό μου», είπε η Σιένα Μίλερ. Όταν ο Τζίμι Φάλον τη ρώτησε ποιο από τα παιδιά της είναι πιο δύσκολο στη φροντίδα, εκείνη απάντησε: «Μέχρι πρόσφατα θα έλεγα ότι είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς μια έφηβη. Όμως, μετά τη χθεσινή υπερατλαντική πτήση με ένα νήπιο και ένα νεογέννητο, το νήπιο κερδίζει με διαφορά».