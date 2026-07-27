Το διάσημο supermodel, Ζιζέλ Μπούντχεν, απαθανατίστηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου να απολαμβάνει τη βόλτα της με το ποδήλατο στην παραλιακή ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Χοακίμ Βαλέντε.

Η 46χρονη Ζιζέλ Μπούντχεν και ο εκπαιδευτής ζίου ζίτσου εξερεύνησαν μαζί την πολυσύχναστη πόλη, απολαμβάνοντας χαλαρές και ξέγνοιαστες στιγμές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη Βραζιλία.

Για τη βόλτα της, η Ζιζέλ Μπούντχεν επέλεξε ένα αθλητικό σύνολο σε σκούρα πράσινη απόχρωση, το οποίο αποτελούνταν από μπουστάκι και εφαρμοστό κολάν που αναδείκνυαν τη γυμνασμένη σιλουέτα της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λευκές κάλτσες, άνετα αθλητικά παπούτσια και γυαλιά ηλίου.Τα μακριά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια απλή αλογοουρά, ενώ φορούσε και ένα λευκό καπέλο για να προστατευτεί από τον ήλιο.

Ο Χοακίμ Βαλέντε εμφανίστηκε με ανοιχτό πράσινο σορτς, μαύρο μπλουζάκι και αθλητικά παπούτσια. Οι δυο τους κινήθηκαν με τα ποδήλατά τους ανάμεσα στον κόσμο, απολαμβάνοντας τη διαδρομή και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν γεννήθηκε στην Οριζοντίνα της Βραζιλίας και ανακαλύφθηκε τυχαία σε ένα εμπορικό κέντρο του Σάο Πάολο, όταν ήταν μόλις 13 ετών. Η επαγγελματική της πορεία στο μόντελινγκ ξεκίνησε το 1996, ενώ τρία χρόνια αργότερα κατάφερε να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο εξώφυλλο της Vogue. Όπως αναφέρει η Daily Mail, το δυναμικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση περπάτημά της στις πασαρέλες έγινε ένα από τα χαρακτηριστικά της και απέκτησε την ονομασία «horse walk».

Μιλώντας τον περασμένο Ιούνιο στο περιοδικό W, η Ζιζέλ Μπούντχεν εξήγησε: «Μεγάλωσα στη Βραζιλία, έχοντας πάντα στενή σχέση με τον αθλητισμό και το σώμα μου. Ίσως γι’ αυτό περπατούσα με αυτόν τον τρόπο». Όπως πρόσθεσε, το συγκεκριμένο περπάτημα έγινε δημοφιλές επειδή εξέπεμπε δύναμη. Για εκείνη, άλλωστε, η παρουσία στην πασαρέλα δεν αφορούσε μόνο τα ρούχα, αλλά κυρίως την αυτοπεποίθηση.

Η προσωπική της ευτυχία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025, όταν η Ζιζέλ Μπούντχεν έγινε μητέρα για τρίτη φορά, αποκτώντας το πρώτο της παιδί με τον Χοακίμ Βαλέντε.